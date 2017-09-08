Отопительный сезон 2017: чего ждать?

к чему готовиться?

Лето прошло, и в преддверии холодов пора задуматься о том, как утепляться на зиму. Как мы привыкли ждать, в начале или середине октября обычно наступает отопительный сезон. По этому поводу мы взяли комментарий в пресс-службе ТОО «Теплотранзит Караганда».

— Когда начнется отопительный сезон в этом году?

— Согласно п.50 «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Карагандинской области», при среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С и ниже в течение трех суток или прогнозе о резком понижении температуры наружного воздуха местными исполнительными органами городов и районов объявляется начало отопительного сезона.

— Будет ли повышаться тариф на отопление?

— Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области № 314-ОД от 17.11. 2015 г. ТОО «Теплотранзит Караганда» утвержден предельный уровень тарифа на услуги по транспортировке и распределению тепловой энергии в размере 2101,13 тенге за Гкал без НДС, на период 2016-2020 гг.

— Все ли дома готовы к отопительному сезону?

— Мы ежегодно проводим мониторинг подготовки к отопительному сезону объектов, подключенных к ЦТС. По сведениям на 5 сентября 2017 года процент готовности многоэтажных жилых домов составляет 85,8. Напоминаем, что согласно пп.5 п.33 р.6 правил пользования тепловой энергией «В целях обеспечения надежного теплоснабжения потребитель перед каждым отопительным сезоном проводит приемо-сдаточные (технические, предусмотренные актом технической готовности) испытания и наладку теплопотребляющих установок.

— Какова должна быть средняя температура в квартире в отопительный период?

— Средняя температура в комнатах должна составлять 21 градус.

ТОО «Теплотранзит Караганда» ведет свою деятельность с 2006 года. Предприятие обеспечивает эксплуатацию, ремонты и обслуживание магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Базу основного производства предприятия составляют эксплуатационные районы: Новогородский, Майкудукский, Советский, Октябрьский, Юго-Восточный, Железнодорожный, Кировский, осуществляющие эксплуатацию и обслуживание магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.

Следите за новостями о начале отопительного сезона.