Ищу мужчину для зачатия ребенка!

Все чаще казахстанские девушки ищут мужчин просто для зачатия ребенка.

На просторах Интернета мы наткнулись на статью nur.kz о том, что астанинская девушка ищет мужчину для зачатия ребенка: https://www.nur.kz/1609576-zhitelnica-astany-ishchet-zhenatogo-muzhch.html.

Заинтересовавшись этой новостью, мы нашли множество объявлений, подобных этому. Все чаще казахстанские девушки ищут мужчин просто для зачатия ребенка. Более того, это становится тенденцией в обществе: создана группа ВКонтакте, посвященная этой теме, есть сайты знакомств с целью рождения детей. Женщины стали настолько самостоятельны и независимы, что им не требуется никакая помощь от мужчин: ни финансовая, ни моральная.

Девушки, состоявшиеся в карьере и имеющие высокий социальный статус, перестали заморачиваться над созданием семьи и построении отношений. Мы поинтересовались мнением семейного психолога Татьяны Тагановой @taganovat:

— Каждый случай требует индивидуального подхода. Конечно, многое родом из детства. Может, девочка видела неуважительное отношение отца к матери, может он не выполнял свои обязательства, и в сознании укрепилась мысль о том, что мужчина не нужен. Может, имели место быть разочарования в любви, и девушка закрылась в себе и больше не желает начинать ни с кем отношения. Может, она просто не хочет быть никому обязана, она настолько самостоятельна и независима, что справится со всем сама. В конце концов, ей так удобнее.

Карагандинки высказались на этот счет следующим образом.

Екатерина, 30 лет: «Я считаю, что такой подход уместен лишь в случае, когда женщина полностью разочаровалась в мужчинах. А если она оправдывается тем, что у нее бизнес и ей некогда, это неправильно. Ведь ребенок имеет право воспитываться в полной семье, с отцом».

Мария, 24 года: «Это неуважительно по отношению к мужчинам прежде всего. Получается, что женщина относится к человеку как к донору, тогда проще пойти в банк спермы».

Диана, 25 лет: «Это же насколько надо отчаяться, чтобы использовать мужчину только для одного! Я такого не поддерживаю».

Ольга, 34 года: «Я не против. Это решение каждой женщины лично, это ее дело».

Алена, 23 года: «Почему бы в таком случае не взять ребенка из детского дома. Это конечно, сложнее, но честнее».

Конечно, мы все имеем право выбирать как строить свою жизнь. Бывает, что к женщинам относятся как к инкубаторам, и к мужчинам, как к донорам. Но такое отношение друг к другу явно не должно стать нормой для общества.