Положение о выплате 10 годовых зарплат родственникам погибших шахтеров утратило силу

«Если бы это случилось на день позже, не знаю, как бы все повернулось».

31 августа, когда случилась беда на «Казахстанской», шел последний день действия коллективного договора, заключенного между «АрселорМиттал Темиртау» и профсоюзами. Именно в этом документе была закреплена обязанность компании выплачивать по 10 годовых зарплат за каждого погибшего рабочего.

Пункт о внушительной компенсации появился 10 лет назад под нажимом общественности. Когда взрыв на шахте «Ленина» унес жизни 41 шахтера, весь Шахтинск вышел на площадь перед местным акиматом. В числе прочего поднимался и вопрос о сумме компенсации за погибших. В старом законе о труде подобные компенсации были оговорены особо. Благодаря им родственники горняков, погибших в 2004 году во время взрыва на «Шахтинской», сразу получили 10 годовых окладов своих не поднявшихся на поверхность отцов и сыновей. Но за год до взрыва на «Ленина» это требование убрали из закона. Однако народ взбунтовался – и в конце концов все семьи получили 10-кратные выплаты. А позже, после продолжительных переговоров в с профсоюзом, это положение было закреплено коллективным договором. 1 сентября 2017 года срок его действия истек.

— 10 годовых зарплат семьи шахтеров, погибших на «Казахстанской», получат прежде всего потому, что трагедия произошла до 1 сентября, — поясняет заведующий отделом колдоговоров профсоюза угольщиков «Коргау» Евгений Ятвинский. — Если бы это случилось на день позже, не знаю, как бы все повернулось.

— На какой стадии находится согласование нового колдоговора?

— В этих переговорах, которые мы вели с февраля, была согласована часть пунктов, которые в основном имеют очень частный характер. То есть, касаются, к примеру, тех, кто в армию уходит, дежурит на дому, или беременных женщин. Но ни один из глобальных вопросов, составляющих социальный пакет металлургов и шахтеров, в этом проекте не прописан. То есть нет ни одного положения ни по оплате труда, ни по предоставлению отпусков, ни по компенсаций за уголь, ни по выплатам единовременного пособия при уходе на пенсию — так называемых «гробовых», которые составляют приличную сумму и которую люди ждут. Не прописан там и пункт по выплатам 10-кратной зарплаты при гибели работника. При этом компания приводит цифры о том, что 70 процентов всех пунктов согласовано, но это не соответствует действительности! Потому что, если прикинуть по льготам и гарантиям, особенно по системе оплаты труда — где указаны все повышающие коэффициенты к заработной плате, доплаты за вредность и так далее — ничего этого в новом колдоговоре нет! Компания просто не хочет эти вопросы рассматривать. Основную часть, которая составляет костяк колдоговора, представители «АМТ» отправляют в протокол разногласий.

— Но вы же не сдаетесь?

— Конечно, нет. Сейчас мы хотим с помощью судебного разбирательства заставить их заключить колдоговор на тех условиях, которые будут отвечать интересам работников. Какие у нас для этого основания? Есть отраслевое соглашение, заключенное в порядке социального партнерства на республиканском уровне. В этом отраслевом соглашении указано, что вновь заключаемые коллективные договора и соглашения не должны ухудшать существующие условия для работников. Мы подали заявление в суд с требованием признать бездействие «АМТ» и определить, какие конкретно пункты должны быть включены в колдоговор. Одновременно мы подали заявление об обеспечении иска. У нас уже есть определение суда, в котором написано, что «Арселору» запрещается предпринимать какие-то действия по колдоговору до принятия судом окончательного решения. Это определение было вынесено как раз в день трагедии на «Казахстанской» — 31 августа.

— То есть несмотря ни на что старый документ до сих пор в силе?

— Только на основании решения экономического суда. А если компания его обжалует? 10-кратная выплата — один из важнейших вопросов, которые все время вызывают у представителей компании неприятие на согласительной комиссии. «АМТ» категорически отказывается включать в проект 10 годовых зарплат. То есть этот пункт повис. И мы даже не знаем, что получат люди, если вдруг снова случиться непоправимое.