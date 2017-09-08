Полицейские проверят удостоверения личности, регистрацию по месту жительства и условия хранения огнестрельного оружия
Местная полицейская служба с 10 сентября по 1 декабря будет проводить мероприятие «Участок». Участковые инспекторы, совместно с другими службами, обойдут квартиры и частные дома. Они проверят документы удостоверяющие личность, регистрацию по месту жительства, условия хранения огнестрельного и иного оружия.
— Уважаемые граждане, в целях исключения фактов мошенничества, требуйте предъявления служебных удостоверений сотрудников полиции, а также проявите общественную нравственность к проведению профилактического мероприятия,- сообщают Местной полицейской службе.
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В этом году оружие уже проверяли четыре раза! Сколько можно? Причем каждый раз норовят проверить действие сертифицированной сигнализации. Оружие на месте? Сейф соответствует требованиям? Сигнализация такая как надо? Какого черта еще? Значит бизнес тревожить проверками нельзя, а за ружьишко несчастное или пистолетик газовый весь мозг вынесут!
Читатель
08 сентября, 2017 в 14:59
Интересно, а как участковые проверят регистрацию по месту жительства? Она ведь не прописана ни в одном документе, удостоверяющем личность. Или опять заставят всех получать адресные справки?
Горожанин
08 сентября, 2017 в 15:00
А мне интерестно вот что…в магазине продают алкоголь круглосуточно…любому желающему…все знают где без проблем в микрорайоне купить бухла а участковый не знает…как так ???
Семён Денисович
08 сентября, 2017 в 21:52