Карагандинцы познакомятся со своими участковыми

Полицейские проверят удостоверения личности, регистрацию по месту жительства и условия хранения огнестрельного оружия

Местная полицейская служба с 10 сентября по 1 декабря будет проводить мероприятие «Участок». Участковые инспекторы, совместно с другими службами, обойдут квартиры и частные дома. Они проверят документы удостоверяющие личность, регистрацию по месту жительства, условия хранения огнестрельного и иного оружия.

— Уважаемые граждане, в целях исключения фактов мошенничества, требуйте предъявления служебных удостоверений сотрудников полиции, а также проявите общественную нравственность к проведению профилактического мероприятия,- сообщают Местной полицейской службе.