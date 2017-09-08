Работник будет жить в дачном домике с печкой
В приют «Кошкин дом» требуется новый смотритель, работа постоянная. Волонтёры ищут человека любящего животных и готового помогать по хозяйству. Сотруднику приюта нужно будет кормить кошек и собак, убирать их вольеры, и следить за всеми питомцами.
Смотритель будет жить в домике на даче с печкой, там есть свет и туалет, на участке построена баня. Выходные по договорённости.
Сейчас приют остался без смотрителя, и еду готовить некому. Животным срочно требуются сухие корма.
Перечислить помощь приюту «Кошкин дом» можно на следующие счета:
QIWI 87019975405;
Сбербанк 4263 4339 9254 7460;
КартаКазКом 4003 0327 5800 9080.
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Ну вот сейчас все любители(писать жалобные каменты) толпой ломанутся на работу.Вот конкурс будет…
!!!
08 сентября, 2017 в 17:00