В приют «Кошкин дом» нужен смотритель

Работник будет жить в дачном домике с печкой

В приют «Кошкин дом» требуется новый смотритель, работа постоянная. Волонтёры ищут человека любящего животных и готового помогать по хозяйству. Сотруднику приюта нужно будет кормить кошек и собак, убирать их вольеры, и следить за всеми питомцами.

Смотритель будет жить в домике на даче с печкой, там есть свет и туалет, на участке построена баня. Выходные по договорённости.

Сейчас приют остался без смотрителя, и еду готовить некому. Животным срочно требуются сухие корма.

Перечислить помощь приюту «Кошкин дом» можно на следующие счета:

QIWI 87019975405;

Сбербанк 4263 4339 9254 7460;

КартаКазКом 4003 0327 5800 9080.