Огромные очереди за бесплатными лекарствами

В управлении здравоохранения области объяснили, почему этой проблемы нельзя избежать

Карагандинцы продолжают жаловаться на огромные очереди за бесплатными лекарствами. В надежде получить жизненно важные препараты жители города просыпаются среди ночи, чтобы оказаться в поликлинике в пять утра. Стоять приходится целыми днями и часто зря. Нужных лекарств не остается. «Новый Вестник» попытался узнать, почему не наводят порядок в этой системе?

Пенсионер Юрий Пичугин уже четвертый год получает бесплатные лекарства. В 2013 году ему сделали дорогостоящую операцию на сердце по квоте. О том, что творится в очередях, он знает не понаслышке.

— Вы когда-нибудь видели, как старики дерутся клюшками за эти лекарства? – спрашивает он. – Человек 50 «спортсменов»-инвалидов ломятся в эту маленькую аптеку. От женщин слышится плач, крик и так далее. А уж ругани хватает, о ней и вовсе промолчу. Это даже трудно словами описывать. Мы просто там теряем свое здоровье. Зачем мне делали операцию за 3 миллиона тенге по квоте? Чтобы я потихоньку умирал от недостатка лекарств? Не понимаю.

Выдержать этот ад под силу не каждому. Но даже если вы отстояли многочасовую очередь, нужные медикаменты могут внезапно закончиться.

— В самом лучшем случае, мне достается три самых дешевых препарата из семи. А самые дорогие приходится докупать самому, — рассказывает сердечник. – Если ты опоздал, то остаешься с носом. Я ходил лично в облздрав. Там мне заявили: у тебя есть пенсия, вот и покупай таблетки. А чем я за квартиру расплачиваться буду? А продукты питания на что покупать? Все дорожает, а пенсия маленькая. Благо, у меня жена еще работает. Где то сэкономим и иногда покупаем лекарства.

Почти все больницы города выдают льготникам бесплатные лекарства в один день и всем скопом. Люди задаются вопросом: почему нельзя выдавать лекарства больным в разные дни по категориям ? Тогда бы и не приходилось вставать в пять утра, чтобы занять очередь. На этот вопрос ответила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

— Мы не можем разделить больных по группам, ведь это живые люди, — говорит она. — Почти всем им необходимы лекарства в установленный срок. Например, у категории больных по пересадке органов вообще строго день в день. Не могут ждать и инсулинозависимые, онкобольные, сердечники. Лекарства необходимы всем и вовремя. В этом плане очереди не избежать. Иногда, люди сами создают путаницу, хотя сейчас электронная очередь по талонам. Некоторые берут сразу по два, три талона. Естественно, это создает неудобства.

Зато для стабилизации ситуации с нехваткой лекарств из республиканского бюджета были выделены средства.

— Дополнительно из республиканского бюджета было выделено 400 миллионов тенге. Из них 211 миллионов — для инсулинозависимых, — поясняет Айжан Иса. – Лекарств сейчас вполне хватает для тех, кто входит в объем бесплатной гарантированной помощи. Препараты привозят вовремя. Выдают порой по два раза в месяц, в зависимости от поставщика. Больным сразу же сообщается, в какой день необходимо прийти за жизненно важными лекарствами.