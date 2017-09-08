еще раз про белый ветер

Еще раз про «Белый ветер».

месяц назад возжелала купить новый аппарат. повыбирала в интернете. решила купить ксиоми х5. стоил он порядка 40 000 тенге.

утро ЦУМ «Белый Ветер»

— есть ксиоми х5?

—Да, вот он — 39 900… но остался только розовый.

Я хочу золотой, иду на 45 квартал.

—есть ксиоми х5?

—Да, вот он — 39 900…

—Покажите.

продавца нет более 10 минут, выходит:

— ОЙ, они закончились. давайте мы Вам что-нибудь другое подберем

иду в Мечту. «Белый Ветер». второй этаж.

есть ксиоми х5?

—Да, вот он — 39 900… но остался только розовый.

— Покажите. Согласна на розовый..

Через пятнадцать минут:

— извините, у нас закончились телефоны этой модели…Давайте мы вам что-нибудь другое подберем.

—Какого ветра вы меня держали здесь столько времени?

возвращаюсь в ЦУМ. На витрине ЖЕЛАЕМОЕ. именно то, что так долго ищу. говорю продавцу:

— я покупаю этот телефон.

— только розовый.

—хорошо, беру розовый.

через десять минут из закулисья:

— У нас кончились телефоны этой модели.

— я возьму с витрины…

снимает с витрины телефон, а я его смотрела, качество съемки, звук, камеру… продавец с круглыми глазами спрашивает у своего коллеги: «А кто этот телефон на витрину поставил???» и начинает мне объяснять, что это совершенно другой телефон, у него другая цена , и т.д… Я понимаю, что кормят лапшой, осознаю свою ошибку—захотела купить китайский телефон — покушай-ка, родная, китайской лапши. понимаю, что это не политика «Белого Ветра», а практика работников, которые умеют зарабатывать, и им наплевать на имидж работодателя.»… И тут Остапа понесло…»

Я же смотрела телефон, вот тогда я сфотографировала витрину, с ценой…включаю видеозапись, навожу на продавца, спрашиваю:

— этот телефон стоял на витрине???

—да

— на этот телефон была указана цена —39 900 тенге?

— да, но мы ошиблись, на него другая цена.

— статья …Закона «О защите прав потребителя». Я имею право купить товар по той цене, которая указана продавцом. мне не интересны ВАШИ ОШИБКИ. Продавайте мне этот телефон, я его посмотрела, он меня устраивает за такую цену…

ох и визгу было

От: Ирина