Еще раз про «Белый ветер».
месяц назад возжелала купить новый аппарат. повыбирала в интернете. решила купить ксиоми х5. стоил он порядка 40 000 тенге.
утро ЦУМ «Белый Ветер»
— есть ксиоми х5?
—Да, вот он — 39 900… но остался только розовый.
Я хочу золотой, иду на 45 квартал.
—есть ксиоми х5?
—Да, вот он — 39 900…
—Покажите.
продавца нет более 10 минут, выходит:
— ОЙ, они закончились. давайте мы Вам что-нибудь другое подберем
иду в Мечту. «Белый Ветер». второй этаж.
есть ксиоми х5?
—Да, вот он — 39 900… но остался только розовый.
— Покажите. Согласна на розовый..
Через пятнадцать минут:
— извините, у нас закончились телефоны этой модели…Давайте мы вам что-нибудь другое подберем.
—Какого ветра вы меня держали здесь столько времени?
возвращаюсь в ЦУМ. На витрине ЖЕЛАЕМОЕ. именно то, что так долго ищу. говорю продавцу:
— я покупаю этот телефон.
— только розовый.
—хорошо, беру розовый.
через десять минут из закулисья:
— У нас кончились телефоны этой модели.
— я возьму с витрины…
снимает с витрины телефон, а я его смотрела, качество съемки, звук, камеру… продавец с круглыми глазами спрашивает у своего коллеги: «А кто этот телефон на витрину поставил???» и начинает мне объяснять, что это совершенно другой телефон, у него другая цена , и т.д… Я понимаю, что кормят лапшой, осознаю свою ошибку—захотела купить китайский телефон — покушай-ка, родная, китайской лапши. понимаю, что это не политика «Белого Ветра», а практика работников, которые умеют зарабатывать, и им наплевать на имидж работодателя.»… И тут Остапа понесло…»
Я же смотрела телефон, вот тогда я сфотографировала витрину, с ценой…включаю видеозапись, навожу на продавца, спрашиваю:
— этот телефон стоял на витрине???
—да
— на этот телефон была указана цена —39 900 тенге?
— да, но мы ошиблись, на него другая цена.
— статья …Закона «О защите прав потребителя». Я имею право купить товар по той цене, которая указана продавцом. мне не интересны ВАШИ ОШИБКИ. Продавайте мне этот телефон, я его посмотрела, он меня устраивает за такую цену…
ох и визгу было
От: Ирина
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И каком результат? Продали?
Никодим
08 сентября, 2017 в 18:12
По идее обязаны были продать.
Вот только… у Сяоми модели X5 никогда не было. И в БВ я не нашел ни X5 ни 5X
Впрочем, не будем требовать от девушки точного знания модельного ряда и ассортимента. Потому что подобные вещи я встречал везде.
КО
08 сентября, 2017 в 21:21
Ирина, если купили, то молодец! )))
Горожанин
08 сентября, 2017 в 20:31
Читал заметки про «Белый Ветер», и решил тоже написать. В июне решили с женой обновить телефоны, зашли в «Белый Ветер» ( Бухар-Жырау 92). Консультанты молодцы. Грамотно посоветовали аппараты(хоть и не те, что мы хотели изначально). Прислушались к их советам и не прогадали. Спасибо им! Так что зависит не только от фирмы, но и от консультантов. В первую очередь! Кстати, цена на телефоны до сих пор не выросла!
Сергей Иванович
08 сентября, 2017 в 21:22
Покупайте в интернет магазине, и визгу не будет. Чет провокация по белому ветру идет, конкурентов обсуждать не будем? И вообще это все на форуме надо писать, а не в новостях… Вот новость кому-то что не продали…
andrey
08 сентября, 2017 в 21:49