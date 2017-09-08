Портрет-граффити Динмухамеда Кунаева появился на стене алматинской многоэтажки

Стрит-арт художники из объединения Tigrohaud crew украсили одну из стен в Алматы портретом Динмухамеда Кунаева

Граффити с изображением первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР появилось в 3 микрорайоне, рядом со школой № 122. Масштаб работы — два метра в высоту. Она была создана всего за один день — 6 сентября.

Один из двух участников Tigrohaud crew Ержан Танаев объяснил появление граффити с Кунаевым: «Вдохновило то, что я очень уважаю этого человека. Сам удивляюсь. Никогда его не видел, но слышал о нем только позитивные вещи. С него можно брать пример», — прокомментировал Танаев.

Также уличный художник рассказал, что в процессе работы, они узнавали некоторые интересные детали о жизни государственного деятеля от прохожих.

«Одна бабушка лично пожимала Кунаеву руку. Она и другие прохожие раскрыли какие-то подробности о его жизни. Всем работа понравилась и я сам остался доволен», — поделился Танаев.

Внимание к граффити проявили даже проезжавшие мимо полицейские.

«Полицейская машина остановилась. Спрашивали как, для чего рисую. Похвалили и уехали. Запрещать не стали», — вспомнил художник.

Работы Ержана Танаева и Али Закирова, образовавших творческое объединение Tigrohaud crew, украшают многие города Казахстана. При этом, художники отмечают, что в других городах их работ больше, чем в Алматы.

Источник: tengrinews.kz