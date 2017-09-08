«НВ» самостоятельно начал разбираться в теме рептилоидов.
История об изгнании астральных сущностей обретает продолжение. Корреспондент «nv.kz» проверила на себе, насколько реально попасть на прием к специалисту по рептилоидам.
Мы позвонили по указанному номеру в ролике и рассказали историю о проблемном ребенке. Что он вдруг стал неуправляемым, часто болеет и плохо учится в школе. Специалист объяснила, что на ребенка влияют астральные сущности, вызывают болезни и проблемы в школе. Также рассказала как проходит гипноз: мать и ребенок погружаются в транс и «чистят» друг друга. Гипноз применяется эриксоновский, по словам специалиста, совершенно не опасный и даже полезный. Этот вид гипноза отличается тем, что пациент все отчетливо помнит и может рассказать, что видел. По словам специалиста, под этим гипнозом можно увидеть, как сущности питаются энергией человека. А еще он лечит – мгновенно проходят заболевания, улучшаются результаты в школе и ребенок становится послушным. Стоит такой сеанс 50 000 тенге. Весь разговор вы можете прослушать в прикрепленном файле.
Семейный психолог, Татьяна Таганова высказалась на эту тему следующим образом:
«Это даже как-то смешно, нужно с родителями разговаривать срочно. Работа с подсознанием крайне опасна для ребенка, так как психика только формируется, остаточные явления могут повлиять на всю его дальнейшую жизнь».
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь ребенок в результате такого лечения может пострадать. Да и 50 000 на дороге не валяются. Хотя специалист заверила нас в том, что если результата не будет, деньги она не возьмет. Но все же – разговор о рептилоидах в 21 веке на полном серьезе?
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А чему вы удивляетесь? В прошлом году, со страниц вашей же газеты вкупе с медиками вы утверждали о телегонии как науке. Хотя все врачи мира заявляют в один голос, что это бред. Но вы поддержали наших горемедиков. Кстати плоды этой дури пожинают реальные люди! Недавно познакомилась с девушкой переживающей развод. Дети, сыновья, не похожи на папу, а похожи на свекра! Итог после вашей статьи не выдержав перекрестных скандалов, муж и свекровь обвинили её во всех тяжких, она ушла из дома. Сейчас снимает комнату в Караганде. Так что удивляться нечему. Напишите, что ношение кострюли на голове спасает от радиации, найдутся последователи и в скором времени вырастет поколение кастрюлеголовых. (не путать с Украиной, там кастрюля это вместо каски!) Поэтому вместе с КО постоянно вам пишем- Вы должны контролировать что пишите. Вы носитель культуры, речи, языка. Вы четвертая власть. И это обязывает!
Нина
08 сентября, 2017 в 18:56
Да будет вам известно. Ношение кастрюли на голове не спасает от радиации, а улучшает приём астральных сигналов. Учи матчасть.
Ибо нефик
09 сентября, 2017 в 01:39
У тебя что, страницы в учебнике не хватает? Смотри внимательно- алюминиевые кастрюли с одной ручкой улучшают приём астральных сигналов, с двумя делают сигнал особо устойчивым. А вот кастрюли с керамическим покрытием и эмалированный как раз таки служат защитой от радиации! Так что иди на пересдачу, двоечник! Там даже на картинках показано!
Нина
09 сентября, 2017 в 18:54
Эээ. С картинками у тебя старый детсадовский учебник. Казахстанские учёные доказали обратное. Кстати Казахстанские инновационные кастрюли, работающие на солнечной энергии, будут способны передавать сигналы на смартфон, с местоположением на гугл карте, и в них будет заложена программа считывания сильных биополей, для дальнейшей регистрации их в новом ведомстве. На которое выделят деньги из бюджета в скором времени. Это тебе не это!
Ибо нефик
09 сентября, 2017 в 20:39
Кто ходит по таким местам,газет не читает
Kazax
08 сентября, 2017 в 19:31
Рептилоид среди нас?
А ты что куриал а VAS ist DAS?
Не су тречка ятолько квас-
чтоб огонь в груде загас.
На ночь моного чтой-то съел-
вот и помогать рептил приШЕЛ.
НУ КАК СЪЕЛ-
ТАК И УШЕЛ!!!
ПС
Ты после 6-ти на ночь много-nj не ешь-
а то увидишь на ночь ТРЕ шь…
Есть исчо доктор МАЛАХОВ=
Тот вааще совестчик…АХОВ!!!
;;;;;;;;
Естли видишь в стенке руки=
не волнуйся=это ГЛюки!!!
рептил приШЕЛ.НУ КАК СЪЕЛ- ТАК И УШЕЛ!!!
08 сентября, 2017 в 20:47
Определение слова «Треш»
1. Треш 6 сентября 2009, anonymous http://slovonovo.ru/term/Треш
Треш культура неразрывно связана с вайт-трэш культурой (white trash). Это слово возникло в Америке для обозначения «белых отбросов» общества, которые отвергали общество и массовую американскую культуру. Они придавали большое значение тому, что по мнению обычного человека являлось дурновкусием, вульгарностью и, собственно, мусором (trash – англ. Мусор). Они не то, чтобы отрицали массовую культуру – они ею жили. Только в обратном смысле. Делали все наоборот.
Треш вызывает у обычных людей смешанные чувства шока, отвращения, растерянности и глумления.
Треш –
это протест против шаблонов, рамок и правил,
против социальных норм и
полированной массовой культуры.
Элементы треш-стиля:
1. Пирсинг и тату.
2. Многочисленные аксессуары, например золотые или с мультипликационными персонажами, диадемы.
3. Принты. леопардовый и с теми же мультиками….
4. Сочетание порой не сочетаемых вещей.
5. Цветные волосы, «еноты», накладные дреды и ресницы, так же жгуты и т.п.
Короче говоря, треш – это стиль, молодежный стиль.
люди которые красят волосы в ядовитые цвета, пирсинг, и вообще неадекваты. Есть треш стиль в кино.
Это типо дешевые, вульгарные фильмы.
Есть треш музыка,
в основном тяжелая (типо метала),
но про музыку я мало знаю).
Молодежный сленг
Треш вызывает у обычных людей смешанные чувства шока,отвращения
09 сентября, 2017 в 08:59