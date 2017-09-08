Рептилоиды среди нас

«НВ» самостоятельно начал разбираться в теме рептилоидов.

История об изгнании астральных сущностей обретает продолжение. Корреспондент «nv.kz» проверила на себе, насколько реально попасть на прием к специалисту по рептилоидам.

Мы позвонили по указанному номеру в ролике и рассказали историю о проблемном ребенке. Что он вдруг стал неуправляемым, часто болеет и плохо учится в школе. Специалист объяснила, что на ребенка влияют астральные сущности, вызывают болезни и проблемы в школе. Также рассказала как проходит гипноз: мать и ребенок погружаются в транс и «чистят» друг друга. Гипноз применяется эриксоновский, по словам специалиста, совершенно не опасный и даже полезный. Этот вид гипноза отличается тем, что пациент все отчетливо помнит и может рассказать, что видел. По словам специалиста, под этим гипнозом можно увидеть, как сущности питаются энергией человека. А еще он лечит – мгновенно проходят заболевания, улучшаются результаты в школе и ребенок становится послушным. Стоит такой сеанс 50 000 тенге. Весь разговор вы можете прослушать в прикрепленном файле.

Семейный психолог, Татьяна Таганова высказалась на эту тему следующим образом:

«Это даже как-то смешно, нужно с родителями разговаривать срочно. Работа с подсознанием крайне опасна для ребенка, так как психика только формируется, остаточные явления могут повлиять на всю его дальнейшую жизнь».

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь ребенок в результате такого лечения может пострадать. Да и 50 000 на дороге не валяются. Хотя специалист заверила нас в том, что если результата не будет, деньги она не возьмет. Но все же – разговор о рептилоидах в 21 веке на полном серьезе?