Всем привет
Недавно поворачивал с Ерубаева на Бульвар в районе Ассорти, навстречу едет Камри 50-55, точно уже не помню.
Так вот за рулем сидит реально обезьяна с прокачанными губами и накладными ресницами, у нее на коленях ребенок совсем маленький, может 1-1,5 года, так вот эта самая обезьяна поворачивая пишет очевидно по вацапу сообщение, при обгоне я ей посигналил, типа ты что такое творишь, в ответ она мне и фарила и сигналила, быдло одним словом.
Вот такая история, я вот правда пытался понять эту дуру, как во первых можно усадить на колени своего ребенка и спокойно ехать по дороге, и как вообще можно при этом и на повороте писать таким же обезьянам сообщения.
И конечно этих обезьян полно везде.
Осторожно эта обезьяна за рулем Камри 50-55.
От: Азамат
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Хотел телефончик стрельнуть, а она миня пабрила. Сижу теперь тут гундосю. Сопли жую.
Азамат
09 сентября, 2017 в 01:29
Азамат, ну а что же номер не записал и не сообщил в 102?
Юзик
09 сентября, 2017 в 08:58
Ана мине ни аставила номир.
Азамат
09 сентября, 2017 в 19:00
Этого быдла полно не только за рулем личных авто.
А эти прокачанные обезьяны вообще отдельный разговор.
всем доброго дня !
Астана
09 сентября, 2017 в 10:40
Если нет фото или видео — значит ничего не было. Или было совсем не так.
Азамат, она не прочитает эту «новость» тут, если ты ей привет таким образом передаешь.
Иван Карлович
09 сентября, 2017 в 10:46
Вот теперь если она прочтет, автор, вам грозит личное знакомство в суде! Причина- бездоказательные (!!!) оскорбления! А что там самый гуманный присудит напрямую зависит от женского каприза и стоимости ЕЁ адвоката. Мне вас не жаль. ( даже если это правда)
Нина
09 сентября, 2017 в 18:43
а как же тогда она докажет, что это про неё речь идет?)
.
09 сентября, 2017 в 20:39
Да Нинок! У тя точно кастрюля без ручек. Тут просто тупой вброс. Без роду и номера. за что судить мифического Азамата? Даже марка машины не указана.
Ибо нефик
09 сентября, 2017 в 20:49
таких идиоток хватает. едут на красный сигнал светофора.считают если п….а за рулем то все можно. очень мало хороших водителей женщин
никто
09 сентября, 2017 в 21:55