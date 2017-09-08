Обезьяна за рулем Камри

Всем привет

Недавно поворачивал с Ерубаева на Бульвар в районе Ассорти, навстречу едет Камри 50-55, точно уже не помню.

Так вот за рулем сидит реально обезьяна с прокачанными губами и накладными ресницами, у нее на коленях ребенок совсем маленький, может 1-1,5 года, так вот эта самая обезьяна поворачивая пишет очевидно по вацапу сообщение, при обгоне я ей посигналил, типа ты что такое творишь, в ответ она мне и фарила и сигналила, быдло одним словом.

Вот такая история, я вот правда пытался понять эту дуру, как во первых можно усадить на колени своего ребенка и спокойно ехать по дороге, и как вообще можно при этом и на повороте писать таким же обезьянам сообщения.

И конечно этих обезьян полно везде.

Осторожно эта обезьяна за рулем Камри 50-55.

От: Азамат