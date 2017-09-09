Почему услуги магов и народных целителей востребованы народом?

О рептилоидах и не только

На днях в интернете появился видеоролик, на котором некий карагандинский чудотворец изгоняет из мальчика… рептилоида! Ребенка ввели в гипнотический транс и давали ему команды-рекомендации по избавлению от зловредного инопланетного существа, якобы проникшего в школьника. Курс такого «лечения» стоит 50 тысяч тенге. К слову, ознакомившись с каналом этого гипнотизера на youtube, мы узнали, что одними рептилоидами он не ограничивается. При наличии средств у него можно вылечиться от любой болезни или обучиться под гипнозом точным наукам. Неужели такие услуги пользуются в нашем городе спросом?

Начав разбираться в этом вопросе, мы достаточно быстро убедились: спрос есть. А раз так, то, понятное дело, присутствует и предложение. Карагандинский рынок нетрадиционных товаров и услуг богат и разнообразен. Но как в таком случае отличить злонамеренного шарлатана от человека, который, хотя бы, тебе не навредит? И можно ли куда-то пожаловаться, если вас обманули?

Я б в целители пошел, где такому учат?

Оказывается, рынок нетрадиционной медицины и магических услуг у нас четко разделен. Есть две стороны — как водится, светлая и темная. На «светлой» стороне собрались кудесники с официальным статусом, объединенные в «Ассоциацию народных целителей Казахстана». Эта организация была основана еще в 2006-м году. Карагандинский филиал заработал годом позже. По словам главы ассоциации Зядана кажы Кожалымова, «Ассоциация народных целителей Казахстана» — самостоятельное общественное объединение, осуществляющее свою деятельность на принципах добровольности, демократических начал, а также милосердия, бескорыстия, бережного отношения к природе и воспитания высокой духовности».

К слову, не так давно «Ассоциация» пережила большую чистку. Вслух о ней целители стараются не говорить, но, судя по всему, изменения были связаны с тем, что предыдущего главу карагандинского филиала обвинили в выдаче поддельных сертификатов. В том числе и иностранным гражданам (среди которых моли быть и рептилоиды. Шутка – авт.).

Однако даже после большой зачистки в карагандинском филиале «Ассоциации народных целителей Казахстана» остается более 700 членов. Цифра, прямо скажем, внушает.

— Как проводится набор в ваши ряды? – не мог не поинтересоваться корреспондент «НВ» — На основе заявок желающих или вы сами выходите на интересующих вас людей?

— Все желающие подают заявки, и затем мы производим отбор кандидатов, — объясняет целитель-космоэнергет, духовный оздоровитель, массажист и телепат Марс Гаязов.

— Заявки подаются директору. Принимают, естественно, не всех, — уточнила целитель-космоэнергет, духовный оздоровитель, массажист, биоэнерготерапевт, гирудотерапевт и телепат Ольга Ким. — Даже при наличии дара, необходимо пройти обучение. Энергетика должна быть соответствующая. Отправляем людей в Алматы, там проверяем с помощью специальной аппаратуры.

«Мы также приносим что-то вроде клятвы Гиппократа»

— Существует ли в вашей организации какое-либо деление по категориям?

— Да, разумеется, — говорит Марс Гаязов. — Кто-то занимается биоэнергетикой, кто-то занимается массажами, кто-то травами или акупунктурой. Но основную подготовку проходят все.

— У нас в стране, например, очень популярно лечение народными музыкальными инструментами, — присоединяется к коллеге Ольга Ким. — Я, помимо своей основной специализации, лечу еще и бубном.

— Какие основные принципы деятельности членов ассоциации?

— Основной принцип – не навреди, — говорит Ольга Ким. — Мы также приносим что-то вроде клятвы Гиппократа. Деструктивного влияния на человеческий организм быть не должно.

— Каковы ваши взаимоотношения с официальной религией? Все-таки не секрет, что представители традиционных течений относятся к целительству с недоверием.

— К нам приходят все: мусульмане, католики, православные, иудеи, — уверяет Ольга Ким. — Все зависит от степени доверия. Если человек доверяет, то мы продолжаем работу, если нет — то нет. Люди, конечно, по старинке, называют это нетрадиционной медициной. Мы используем другие термины: негатив, отток энергии, слабое энергетическое поле. Все это может появиться ввиду сильного стресса и переживаний. Мы, кстати, сейчас сотрудничаем с Минздравом, c Медакадемией. Иногда направляем людей сначала к врачам. Раньше постоянно сталкивались с сильным отрицанием нашей деятельности со стороны официальной медицины. Сейчас такого нет. Мы занимаемся, в основном, восстановлением, в том числе и энергетическим. Пытаемся найти истоки болезней. Организму, периодически, нужна чистка. Хотя бы раз в год нужно очищать энергетическое поле. Верит человек — не верит, а это есть. Приходит, например, пациент и говорит: все было хорошо и вдруг раз, болезнь появилась. Почки болят. Почки – это память. Потом выясняется, что у него родители развелись в детстве или еще что-нибудь произошло. Все ведь взаимосвязано. Болезни из ниоткуда не берутся.

— Как вы взаимодействуете с государством?

— Государство не дает нашей организации вариться в собственном соку, — говорит Ольга Ким. — Ежегодно в разных городах проводятся крупные конференции и семинары. Но в то же время каждый год проводятся проверки, подтверждение сертификатов, удостоверений. Так как наш дар неосязаем, проводятся проверки психологического и энергетического плана. А вообще государство нас поддерживает.

Личные сайты магов и целителей пестрят восторженными отзывами. К сожалению, в суровой повседневности нам как-то чаще приходится слышать о негативном опыте. Одним из наиболее показательных примеров является случай карагандинки Марии Сусловой. По вине шарлатана она лишилась зрения. Несколько лет назад об этом писали все городские газеты. О случаях чудесного исцеления тоже пишут, но, к сожалению, только на рекламных страницах. Обратившись к нескольким целителям, мы попросили контакты людей, которым нетрадиционная медицина реально помогла. Увы, ответа получить не удалось.

Арман Исабеков