Часть 2. Продолжение плохого отношения «Белого Ветра» к своим покупателям.

Вот, прошли ровно сутки, как я написал статью об обмане и плохом отношении «Белого Ветра».

Когда я ждал от них неделю ответа, они молчали, игнорировали. Даже игнорировали письма в лс(личное сообщение на форуме).

Решили наверное «забить» на мою претензию.

И вот что получилось:

Когда я написав статью, ждал отклик людей, я был в обычном статусе пользователя на сайте-форуме.

Спустя меньше чем сутки, меня забанили на сайте-форуме. Вот она оперативность!

Это Вам не неделю ждать ответа, тут они сработали на «совесть». Так бы они людям отвечали, цены им бы не было!

Так вот, что меня побудило написать вторую часть, бан на сайте-форуме.

И комментарии людей к первой статье.

Отвечать всем устанешь, поэтому решил написать вторую часть и ключить в неё ответы на комментарии к первой части(http://www.nv.kz/2017/09/07/170610/).

И так, пожалуй один из самых забавных комментариев, это почему я не сдал видеокарту обратно?

Получил бы деньги обратно, а потом купил по дешевле!

Так вот, есть статья закона, в котором написано, что сдать товар надлежащего качества, можно в том случае, если ты им не пользовался и он не имеет следов пользования.

Ясно и понятно, что товаром я пользовался, и он исправен и работает, значит он надлежащего качества.

Вы пробовали сдать что-то рабочее надлежащего качества из технологически сложного товара(издеия)?

Это не просто, это практически не возможно!

Люди воюют с «Белым Ветром» из-за не желания брать товар по гарантии, или из-за того, что товар не устраивает их по качеству. Об этом сами пишут люди как и в первой части статьи, так и на сайте-форуме.

А вы предлагаете мне полностью рабочие изделие, сдать и купить по новой?

Шутники, однако.

Следующий комментарий, который тоже не совсем корректный.

Это курс доллара и соответственно подорожание продукции.

Для начало, курс доллара, в период с 20-27 августа, не падал, причин скачка цен в низшую сторону не было!

Далее, производитель не проводил акции по тому товару, который я купил. Это акция полностью инициатива магазина «Белый Ветер».

Поэтому писать что производитель «заставил» продавать товар в акцию на 20 тысяч дороже, а через два дня после акции снизить цену на те же 20 тысяч-это глупо!

Это чистой воды «развод» людей.

Кстати, тут надо упомянуть, что некоторые люди писали что акции эти, это развод на деньги, и что автор статьи(то есть я) глупый и не понимает этого.

Я всё прекрасно понимаю, я им писал за 2 дня до акции, спрашивал, какова причина подорожания видеокарты перед акцией на 44 тысячи, мне ответили, что скоро ещё подорожают.

Там же ниже(на форуме), я дал понять, что прекрасно понял их финт поднятия цены перед акцией.

Как делают эти акции, я прекрасно понимаю.

Почему купил? Да потому-что товар который я выбрал, я бы его и так купил, без акции. Но, увидев подорожание перед акцией на 44 тысячи, я передумал. Но, когда акция началась, видеокарта стала стоить ту же цену, которая была до поднятия её на 44 тысячи.

Теперь надеюсь я доступно объяснил, хотя можно попробовать ещё доступнее объяснить:

Пример:

Хочу купить булку хлеба перед работой, смотрю на цену 90 тенге, решаю купить вечером после работы, захожу вечером после работы, цена 150 тенге.

Спрашиваю продавца, почему? Отвечает что скоро ещё подорожают. Отказываюсь брать, ухожу домой.

Через два дня, продавец проводит акцию, так как есть всё равно нужно(в моём случае это вещь нужна для работы), решаю зайти и посмотреть на цену. И что я вижу, цена 80 тенге! Ну так как в акцию она ниже, и есть мне всё равно надо, покупаю её.

Проходит два дня, захожу в магазин, и что?! Хлеб стоит 70 тенге….

Надеюсь я понятно и доступно объяснил, почему я купил и что я знал об обмане.

Спрашивали почему я скрины(фото, доказательство) не выложил, отвечаю, нету такой функции на сайте НВ.

И так, резюме:

1.Ответа я не дождался

2.Меня забанили на сайте-форуме. Всё что было связано с аккаунтом тоже.

Вот опять же, предвещая появления комментариев типа»Зачем тебе аккаунт на «Белом Ветре», если ты сказал что покупать нету желания»-скажу:

Не смотря на всё, мне наверняка придётся ещё не раз обращаться в «Белый Ветер», поэтому и хотелось мирного разрешения конфликта, ведь ждал целую неделю.

Конечно, можно создать новый аккуант на сайте, но зачем? Что это поменяет?

В общем люди, следите за ценами, и если вы попали как я, не повторяйте моих ошибок, она состоит в том, что я ждал от них ответа на сайте, а надо было сразу писать претензию в реале, а не ждать в виртуальности ответа.

Так же старайтесь хотя бы всё скринить(делать снимки либо с экрана монитора, либо телефона), иначе потом будет трудно доказывать.

От: Эльбрус