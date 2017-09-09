«Сарыарка» провела презентацию команды перед стартом сезона.

Был представлен состав карагандинской команды на новый сезон

Вчера, 8 сентября, во Дворце спорта им. Н.Абдирова состоялась презентация хоккейной команды «Сарыарка». В ходе встречи болельщикам был представлен состав карагандинской дружины на сезон 2017/2018 Высшей хоккейной лиги, также директором клуба Нигматулиным А.З. каждому хоккеисту была вручена игровая майка.

Во время мероприятия руководством клуба и главным тренером команды Соколовым А.Ю. были озвучены планы на новый сезон.

В ходе пресс-конференции представители СМИ и болельщики получили исчерпывающие ответы на заданные вопросы. Встреча прошла в очень теплой и позитивной атмосфере.

Хоккейный клуб «Сарыарка» приглашает Вас в это воскресенье — 10 сентября в 16.00 на открытие сезона ВХЛ 2017/2018.

Источник: Saryarka-hc.kz