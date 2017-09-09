Спецоперацию провели управления собственной безопасности ДВД региона и департамента Нацбюро по противодействию коррупции.
Заместителя начальника местной полицейской службы ОВД города Сатпаева Карагандинской области задержали по подозрению в получении взятки, передает Today.kz.
Как сообщили в ДВД, спецоперация по задержанию полицейского была организована двумя службами – УСБ департамента внутренних дел региона и департамента Нацбюро по противодействию коррупции.
Видео задержания появилось в социальных сетях.
«Сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ДВД области за непривлечение к ответственности за совершенное административное правонарушение и получение денежных средств задержан заместитель начальника местной полицейской службы ОВД города Сатпаева. В отношении задержанного проводится досудебное расследование», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.
Напомним, в Сатпаеве продолжается расследование по делу 50-летнего педофила, изнасиловавшего пятилетнюю девочку.
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И опять нет фамилии! На магамадова как вороны слетелись! И фамилия и фото, а тут — тайна… Трусы!
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09 сентября, 2017 в 15:36