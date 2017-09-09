Во время спецоперации задержали замначальника МПС города Сатпаева

Спецоперацию провели управления собственной безопасности ДВД региона и департамента Нацбюро по противодействию коррупции.

Заместителя начальника местной полицейской службы ОВД города Сатпаева Карагандинской области задержали по подозрению в получении взятки, передает Today.kz.

Как сообщили в ДВД, спецоперация по задержанию полицейского была организована двумя службами – УСБ департамента внутренних дел региона и департамента Нацбюро по противодействию коррупции.

Видео задержания появилось в социальных сетях.

«Сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ДВД области за непривлечение к ответственности за совершенное административное правонарушение и получение денежных средств задержан заместитель начальника местной полицейской службы ОВД города Сатпаева. В отношении задержанного проводится досудебное расследование», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.

Напомним, в Сатпаеве продолжается расследование по делу 50-летнего педофила, изнасиловавшего пятилетнюю девочку.