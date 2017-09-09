Линейку здесь перенесли на 11 сентября.
Занятия в школе-интернате для слабовидящих детей в Караганде до сих пор не начались. Линейка, посвященная началу учебного года, была перенесена со 2 на 11 сентября, передает Today.kz.
Тревогу бьет мать незрячей девочки Дана Ахпанова — женщина обеспокоена ситуацией.
В школе, по ее словам, полным ходом идут ремонтные работы.
«Некоторые окна глухие – их просто невозможно открыть. Кое-где остались высокими пороги. Пищеблок обесточен. Унитазы в туалетах установили такие маленькие, что они больше подходят для детских садов, а не для школ. Про специальное оснащение – тактильные плиты, световые полосы и светооповещатели – и говорить не приходится, ничего этого там попросту нет», — рассказала Дана Ахпанова.
Между тем в Управлении образования Карагандинской области сообщили, что строительство новой школы-интерната для детей с нарушением зрения на 250 мест завершено. Сейчас в школе проводят проверку инженерных сетей.
Ситуацию прокомментировал и директор подрядной организации ТОО «Астана Шанырак-2030» Ержан Байтанов. По его словам, все работы выполнены в полном объеме.
«Недочетов никаких нет, все работы в полном объеме выполнены. Сейчас работаем по гарантии: отвалилась ручка, там приклеить, тут линолеум отклеился, несколько высоких порогов переделать – вот такие мелкие детали мы сейчас устраняем. Столовое оборудование не подключено, потому что мощности не хватает. В столовую провели кабель, теперь сама школа-интернат должна заключить договор с ТОО «Караганды Жарык», на чьем балансе находится подстанция. Со стороны подрядчика все работы выполнены: кабель проложен, все испытания проведены», — сообщил Байтанов.
Он добавил, что все было сделано так, как заложено в смете, утвержденной управлением строительства области.
По данным издания, 8 сентября в школе можно было увидеть людей, занимающихся мытьем окон, полов и других поверхностей. Причем к этим работам подключились и педагоги.
3 сентября сообщалось, что в экономический суд Карагандинской области поступило более семи исков от директоров школ. В своих заявлениях они просят расторгнуть договоры с подрядчиками, которые так и не завершили ремонты к 1 сентября.
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Это фото не из этой школы. Уважаемые журналисты NV, проведите независимое расследование. 1. Для чего затеялся этот переезд? Почему понадобилось освободить отлично оборудованное с прекрасным ремонтом здание в парковой зоне? Почему были уволены — директор, завучи, бухгалтер? Формально видимо по собственному желанию, а не формально? Директору оставалось три года до пенсии, он прекрасный руководитель и хозяйственник. Мое личное мнение — из-за отказа принять здание с кучей недоработок.
rekarik
10 сентября, 2017 в 09:41
Сериалов поменьше про «журналистов» и «расследования» смотрите.
КО
10 сентября, 2017 в 11:37
Более семи исков — это восемь, да?
Михалыч
10 сентября, 2017 в 15:37
Это несколько.
Ибо нефик
10 сентября, 2017 в 18:06