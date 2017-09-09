Учебный год все еще не начался в школе-интернате для слабовидящих в Караганде

Линейку здесь перенесли на 11 сентября.

Занятия в школе-интернате для слабовидящих детей в Караганде до сих пор не начались. Линейка, посвященная началу учебного года, была перенесена со 2 на 11 сентября, передает Today.kz.

Тревогу бьет мать незрячей девочки Дана Ахпанова — женщина обеспокоена ситуацией.

В школе, по ее словам, полным ходом идут ремонтные работы.

«Некоторые окна глухие – их просто невозможно открыть. Кое-где остались высокими пороги. Пищеблок обесточен. Унитазы в туалетах установили такие маленькие, что они больше подходят для детских садов, а не для школ. Про специальное оснащение – тактильные плиты, световые полосы и светооповещатели – и говорить не приходится, ничего этого там попросту нет», — рассказала Дана Ахпанова.

Между тем в Управлении образования Карагандинской области сообщили, что строительство новой школы-интерната для детей с нарушением зрения на 250 мест завершено. Сейчас в школе проводят проверку инженерных сетей.

Ситуацию прокомментировал и директор подрядной организации ТОО «Астана Шанырак-2030» Ержан Байтанов. По его словам, все работы выполнены в полном объеме.

«Недочетов никаких нет, все работы в полном объеме выполнены. Сейчас работаем по гарантии: отвалилась ручка, там приклеить, тут линолеум отклеился, несколько высоких порогов переделать – вот такие мелкие детали мы сейчас устраняем. Столовое оборудование не подключено, потому что мощности не хватает. В столовую провели кабель, теперь сама школа-интернат должна заключить договор с ТОО «Караганды Жарык», на чьем балансе находится подстанция. Со стороны подрядчика все работы выполнены: кабель проложен, все испытания проведены», — сообщил Байтанов.

Он добавил, что все было сделано так, как заложено в смете, утвержденной управлением строительства области.

По данным издания, 8 сентября в школе можно было увидеть людей, занимающихся мытьем окон, полов и других поверхностей. Причем к этим работам подключились и педагоги.

3 сентября сообщалось, что в экономический суд Карагандинской области поступило более семи исков от директоров школ. В своих заявлениях они просят расторгнуть договоры с подрядчиками, которые так и не завершили ремонты к 1 сентября.