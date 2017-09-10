Из-за угарного газа от горевшей обшивки дивана семья из четырех человек во сне лишилась сознания.
Четырехлетняя девочка скончалась в результате отравления угарным газом, ее родители и старший брат доставлены в реанимацию после пожара в квартире в Темиртау.
Пожар произошел в доме по улице Победы ночью 10 сентября.
Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Возгорание было незначительным – горела обшивка дивана. Однако из-за угарного газа семья из четырех человек во сне лишилась сознания.
«Четыре человека были обнаружены без сознания – женщина, мужчина и двое детей. В момент госпитализации в автомобиле скорой помощи малолетняя девочка скончалась», — сообщила главный специалист «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Людмила Рудник.
В приемном покое центральной больницы Темиртау сообщили, что мужчина, женщина и девятилетний мальчик находятся в реанимации.
Причина пожара будет установлена после экспертизы.
Источник: today.kz
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Ктото курил лежа на диване.
Нина
10 сентября, 2017 в 13:14
Камила. Вам нужно в Темиртауский вестник устроиться на полставки.
Ибо нефик
10 сентября, 2017 в 18:22