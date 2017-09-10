Ребенок погиб и трое госпитализированы в результате пожара в Темиртау

Из-за угарного газа от горевшей обшивки дивана семья из четырех человек во сне лишилась сознания.

Четырехлетняя девочка скончалась в результате отравления угарным газом, ее родители и старший брат доставлены в реанимацию после пожара в квартире в Темиртау.

Пожар произошел в доме по улице Победы ночью 10 сентября.

Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Возгорание было незначительным – горела обшивка дивана. Однако из-за угарного газа семья из четырех человек во сне лишилась сознания.

«Четыре человека были обнаружены без сознания – женщина, мужчина и двое детей. В момент госпитализации в автомобиле скорой помощи малолетняя девочка скончалась», — сообщила главный специалист «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Людмила Рудник.

В приемном покое центральной больницы Темиртау сообщили, что мужчина, женщина и девятилетний мальчик находятся в реанимации.

Причина пожара будет установлена после экспертизы.

Источник: today.kz