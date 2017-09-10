«Номад» празднует победу над «Темиртау» в матче-открытии нового сезона со счетом 6:2.
В первой игре нового сезона чемпионата Казахстана встретились соперники по финальной серии плей-офф прошедшего хоккейного года. Напомним, что победу в серии и титул чемпиона страны завоевала команда «Номад».
«Кочевники» уверенно начали первый период, ведя в счете к седьмой минуте матча 2:0. Во второй двадцатиминутке сопернику удалось-таки распечатать ворота хозяев льда, автором шайбы стал экс-игрок «Номада» Евгений Королинский. Однако на 30-й минуте игры Александр Пелевин увеличил разрыв в счете. Самым же результативным оказался заключительный отрезок игрового времени, в котором фарм-клубу «Барыса» удалось забить четыре гола, на что «Темиртау» смог ответить лишь одним.
Таким образом, столичная команда «Номад» празднует победу над «Темиртау» в матче-открытии нового сезона со счетом 6:2.
Статистика матча
«Номад» (Астана) – ХК «Темиртау» (Темиртау) 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
1:0 – 05:33 Антон Некряч (Мозгалев, Пелевин)
2:0 – 07:35 Кирилл Савицкий (Белан)
2:1 – 23:43 Евгений Королинский (Ананичев Ар.)
3:1 – 29:53 Александр Пелевин (Мозгалев, Асетов)
4:1 – 41:53 Иван Верещагин (Яковлев, Преснов)
4:2 – 53:08 Тимур Булатов (Королинский)
5:2 – 54:02 Кирилл Савицкий (Гребенщиков, Ковзалов)
6:2 – 59:57 Антон Некряч
Вратари: Крамарь – Бояркин (Еремеев, 07:35 – 60:00)
Броски: 33 – 29
Штраф: 4 – 8
Источник: today.kz
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 36931 материалов.
Посетители оставили 213067 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Объясните мне. И сколько у горожан от этого прибыли? Может город стал богаче? Может очереди в супермаркетах стали меньше у касс? Какой толк их кормить? Особенно футбольную команду. Лучше профинансируйте секции для детей, а то всё платно. Кормим гастробайтеров ненужных никому. Ради развлекухи тысячи болельщиков.
Да уш!!!
10 сентября, 2017 в 11:49