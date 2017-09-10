О погоде 10 сентября рассказали синоптики
Как сообщает РГП «Казгидромет», на большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер.
На юго-западе, севере, северо-востоке, центре и востоке республики ночью и утром местами — туман. В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, шквал. В Акмолинской области местами ночью и утром ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с.
В Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Южно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской, ночью в Карагандинской, ночью и утром в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов. В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Источник: inform.kz
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Это в каком году ожидается?
Виктор
10 сентября, 2017 в 15:12