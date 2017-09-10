В Казахстане ожидаются дожди с градом

О погоде 10 сентября рассказали синоптики

Как сообщает РГП «Казгидромет», на большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер.

На юго-западе, севере, северо-востоке, центре и востоке республики ночью и утром местами — туман. В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, шквал. В Акмолинской области местами ночью и утром ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Южно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской, ночью в Карагандинской, ночью и утром в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов. В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Источник: inform.kz