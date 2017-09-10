При покупке упаковки спичек или куска мыла вам выдадут чек. Повсеместно в торговых точках установлены кассовые аппараты. За этим бдительно следят налоговые органы. Вопрос: почему реализация угля населению, где фигурируют гораздо большие суммы и объемы никем не контролируется?! Сейчас, в преддверии зимы, рекламные проспекты, которые нам заботливо приносят вместе с квитанциями на коммунальные платежи, пестрят объявлениями: «Уголь» в разных вариациях. И вот потребитель звонит по одному из указанных телефонов и ему привозят… Что?! Кота в мешке! И главное нет никаких сопутствующих документов ни на вес, ни на качество. И потребитель смиренно принимает то, что ему выгрузили под ноги… А когда убирает уголь под крышу, возмущенно видит, что привезенное состоит в основном из породы и угольной пыли. И это слегка приправлено сортовым углем. Во чреве угольной кучи обязательно таится «сюрприз» — глыба породы весом под центнер, которая попала туда, конечно-же, не случайно, потому что все остальные куски гораздо меньшей фракции. Но вот мне, например, государство в пенсию денег на породу не закладывало…
Ну, и вес тонной больше, тонной меньше, — как проверишь. Неплохой бизнес…Главное – претензии не предъявишь. Прилагался бы какой – либо документ, — чек, сертификат, квитанция, то, увидев вложенный кусок породы или шлам вместо сортового угля, а также явный недовес, потребитель мог бы отстоять свое право на качественный товар и услугу, но, увы…
Удивляет безразличие к этой «сфере» рыночной экономики контролирующих лиц. Если бы я сомневался в порядочности наших чиновников, мог бы подумать, что здесь кроется и интерес кое-кого из них.
Впрочем, если не будет никакой реакции на это письмо, то так оно и есть…
От: Истопник
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Ах Истопник, Истопник! Какой вы квитанции хотите то от самозанятых шоферюг перекупщиков? Какое качество от бодяжного, сборного уголька, имя которому по фракциям — орешек, крупный, штыб, «всякий с мелочью» и т.д.? Хотите вес и квитанцию? Тогда езжайте сами туда, где эти самые шофера перекупщики и затариваются. Там кстати и уголь выбрать можно и приценится и машину порожнюю найдете и квитанция вам будет и весовая. Вот только с угольком как с арбузом, — вес то будет, а вот качество это уж как повезет. Бывает что и блестит, да не горит. А вот претензии это как к неспелому арбузу, гипотетически предъявить то можно, да толку то? Но все равно это хоть наполовину спасает ваши денежки. А если кому охота наверняка лохануться, тому дорога на шоферский «пятак» Там зилки коротыши кого ни спроси, строго по шесть тонн)) никак не меньше А уж как на солнышке порода, политая отработанным маслицем блестит! Так что дай вам Бог кочергу покрепче, да зимушку помягче)))
Читатель
10 сентября, 2017 в 20:24