Спички и уголь.

При покупке упаковки спичек или куска мыла вам выдадут чек. Повсеместно в торговых точках установлены кассовые аппараты. За этим бдительно следят налоговые органы. Вопрос: почему реализация угля населению, где фигурируют гораздо большие суммы и объемы никем не контролируется?! Сейчас, в преддверии зимы, рекламные проспекты, которые нам заботливо приносят вместе с квитанциями на коммунальные платежи, пестрят объявлениями: «Уголь» в разных вариациях. И вот потребитель звонит по одному из указанных телефонов и ему привозят… Что?! Кота в мешке! И главное нет никаких сопутствующих документов ни на вес, ни на качество. И потребитель смиренно принимает то, что ему выгрузили под ноги… А когда убирает уголь под крышу, возмущенно видит, что привезенное состоит в основном из породы и угольной пыли. И это слегка приправлено сортовым углем. Во чреве угольной кучи обязательно таится «сюрприз» — глыба породы весом под центнер, которая попала туда, конечно-же, не случайно, потому что все остальные куски гораздо меньшей фракции. Но вот мне, например, государство в пенсию денег на породу не закладывало…

Ну, и вес тонной больше, тонной меньше, — как проверишь. Неплохой бизнес…Главное – претензии не предъявишь. Прилагался бы какой – либо документ, — чек, сертификат, квитанция, то, увидев вложенный кусок породы или шлам вместо сортового угля, а также явный недовес, потребитель мог бы отстоять свое право на качественный товар и услугу, но, увы…

Удивляет безразличие к этой «сфере» рыночной экономики контролирующих лиц. Если бы я сомневался в порядочности наших чиновников, мог бы подумать, что здесь кроется и интерес кое-кого из них.

Впрочем, если не будет никакой реакции на это письмо, то так оно и есть…

От: Истопник