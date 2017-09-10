Про тайный сговор собак и людей.

Животными то же можно злоупотреблять. Например, собаками. Раньше, насколько я знаю, отловом бродячих собак занимался коммунхоз. Сейчас не знаю, кто, но, надеюсь, кому надо прочитают.

Что характерно, хозяева открещиваются от этих собачек, когда убегающие от них (собачек) жертвы предъявляют претензии. Но собачки явно «паркуются» именно у этих хозяев и охраняют именно их территорию. Да бог бы с ними, да мимо дома проходит дорога. И нужна эта дорога очень многим людям, но, желая сохранить здоровье, они вынуждены обходить бдительных собачек, делая немалый крюк. Собачки не пропускают никого и никогда. Хозяевам (или не хозяевам, как они говорят) наплевать.

Адрес: Караганда, ул. Тропическая, №23.

Осадите собачек (хозяев). Нужное подчеркнуть.

От: Прохожий