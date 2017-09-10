Нарушение ПДД 9.09.2017 года Караганда. А сколько нарушений насчитаете Вы за 1 минуту? Или бессилие Карагандинской дорожной полиции, машины забрали, водители нарушают и не останавливаются. Смотреть в максимальном качестве!!!
От: Ivan
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Нарушил правила разметки, на камере ЦОУ его спалил оператор, передал по рации «ожидающему» через 200м инспектору, тот его останавливает, жугуль делает вид что пытается остановится, сзади едущая машина чуть в шоке от резкого торможения и «подрезки». Жигуль едет дальше .
Я по крайней мере больше этого ничего не заметил…
ps. понятно же что за рулем ментенок какой-то. с большой долей вероятности — опер с михайловского оп )))
sponge-bob
11 сентября, 2017 в 09:06
вот оно истинное лицо наших «позорников правопорядка» , если бы дорогу кто-то перебегал или бычок бросил то это совсем другое дело
лунтик
11 сентября, 2017 в 09:46
Красавчик. На гаера положил. Ай молодца.
Ибо нефик
11 сентября, 2017 в 10:07