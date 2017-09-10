сколько нарушений насчитаете Вы за 1 минуту?

Нарушение ПДД 9.09.2017 года Караганда. А сколько нарушений насчитаете Вы за 1 минуту? Или бессилие Карагандинской дорожной полиции, машины забрали, водители нарушают и не останавливаются. Смотреть в максимальном качестве!!!

От: Ivan