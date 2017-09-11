Здравствуйте.Сегодня по дороге домой зашла в новый ресторан Донерная у Жеки чтобы купить донер из нового открытого ресторана .Извините,но я была в ужасе от такого донера.Из донера капало подсолнечное масло с ужасным перегарен ным и несвежим уже отроботанногозапаха масла.А внутри была такая каша рагу из овощей и отваренной курицы.Как будто все было пропущено через мясорубку…Мы дома были в шоке!Такие деньги и настроение на ветер.А персонал малолетние щеглушки видно студентки на подроботках разговаривали со мной грубо .Было такое чувство что они работают в ресторане класса Люкс.Настроение у всех было испорчено как и эти донеры.Мы ожидали лучшего,а не кашу из овощей с перемолотой курицей.
От: Дина
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Новый ресторан «Донерная у Жеки» — одно название уже за себя говорит. Прямо гарантия качества и культуры обслуживания)) Круче только «Беляши у Вавана» ну или «Супешник у Катюхи»
Снова появились киоски с фастфудом. Правда без громких названий, но и без водопровода, канализации и т.д. Что то там пекется-жарится. Некоторые люди у них даже покупают и едят. Ни чеков, ни данных о регистрации, — ничего! И никто ничего не видит, это же не в парковой зоне, а на обычной остановке. На остановках готовить можно, наверное.
Читатель
11 сентября, 2017 в 13:01
««Донерная у Жеки» — одно название уже за себя говорит. Прямо гарантия качества и культуры обслуживания)) Круче только «Беляши у Вавана» ну или «Супешник у Катюхи»» — ну захотел так назвать, в чем проблема?.. где связь между названием и гарантией качества и культурой обслуживания?.. об этом же речь не идет…
«… без водопровода, канализации и т. д.» — обращайтесь в СЭС!
«Некоторые люди у них даже покупают и едят.» — ну это дело этих людей
«Ни чеков, ни данных о регистрации, — ничего! И никто ничего не видит, это же не в парковой зоне, а на обычной остановке. На остановках готовить можно, наверное.» — вы видите? Сообщайте!.. вас что-то не устраивает? Боритесь! Почему журналисты должны заниматься такой х****й?.. а потом сами же жалуетесь, что обо всякой ерунде пишут, а серьезные темы не поднимают!..
Mystery
11 сентября, 2017 в 14:37
Освещение безобразия в прессе это уже борьба. А еще лучшая борьба это игнорирования подобных остановочных заведений. А ходить по СЭС, искать справедливости по учреждениям это наив, все эти киоски не просто так стоят, а с согласия кого надо и не замечают их власти тоже, потомучто согласовано. Игнор лучшая и самая действенная борьба.
И еще — вам то что от меня надо? С чего это вы меня поучать то вздумали? Оставайтесь со своим мнением, я со своим, — я к вам за советом не обращался. нечего тут из моего мнения цитатки дергать.
Читатель
11 сентября, 2017 в 15:11
вы бросайте эту привычку — каждый день в ресторанах ужинать
@
11 сентября, 2017 в 14:27
«Из донера капало подсолнечное масло с ужасным перегарен ным и несвежим уже отроботанногозапаха масла.» — вы это обнаружили только дома (я имею ввиду запах)? Странно…
«А персонал малолетние щеглушки видно студентки на подроботках разговаривали со мной грубо.» — судя по вашим «щеглушки» вы тоже недалеко ушли от грубости. Возраст не есть гарантия ума и воспитания, к сожалению…
«Было такое чувство что они работают в ресторане класса Люкс.» — судя по всему, вы тоже недалеко от них ушли. Наверное, вели себя высокомерно, как будто зашли в дешевую никчемную забегаловку (которой вы польстили своим присутствием)… как вы к людям — так и они к вам!
«Мы ожидали лучшего» — от Донерной?.. это не ресторан же… нужно понимать, куда идете, а не гнаться за ценами.
P.S.: предъявили бы претензию хозяину заведения, обратились бы в общество по защите прав потребителей и т. п. На новостной портал-то зачем?.. превращаете новостной портал в помойку…
Mystery
11 сентября, 2017 в 14:31