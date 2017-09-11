Донерная у Жеки.Каша в лаваше.

Здравствуйте.Сегодня по дороге домой зашла в новый ресторан Донерная у Жеки чтобы купить донер из нового открытого ресторана .Извините,но я была в ужасе от такого донера.Из донера капало подсолнечное масло с ужасным перегарен ным и несвежим уже отроботанногозапаха масла.А внутри была такая каша рагу из овощей и отваренной курицы.Как будто все было пропущено через мясорубку…Мы дома были в шоке!Такие деньги и настроение на ветер.А персонал малолетние щеглушки видно студентки на подроботках разговаривали со мной грубо .Было такое чувство что они работают в ресторане класса Люкс.Настроение у всех было испорчено как и эти донеры.Мы ожидали лучшего,а не кашу из овощей с перемолотой курицей.

От: Дина