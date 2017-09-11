В Караганде на стихийном рынке произошла драка из-за тухлой рыбы

Почему базар еще не разогнали?

Сазан стал поводом для большой драки между покупательницей и продавщицей. Одна пришла вернуть тухлую рыбу, а вторая буквально на кулаках отстаивала качество своего товара. Этот инцидент произошел на стихийном рынке в Пришахтинске, который власти до сих пор не могут разогнать.

«Она на меня набросилась»

Драка между покупательницей Светланой Шевченко и продавцом рыбы Сауле Мустафиной произошла в минувшую среду вечером. Это чуть ли не единственный факт, который женщины не оспаривают. В остальном их слова расходятся. Поэтому опубликуем ниже рассказ каждой из них. Первым приведем мнение покупательницы, поскольку именно она обратилась в редакцию «Нового Вестника». Светлана рассказала, что ее оскорбила и побила торговка рыбой.

— Примерно в половине шестого вечера я на стихийном рынке в Пришахтинске купила сазана, — рассказывает Светлана Шевченко. – Рыба была полуторакилограммовая. Я заплатила за нее 985 тенге. Это с учетом того, что я отдала 150 тенге за чистку. Я помню, еще спросила: «Рыба свежая?» Продавец мне ответила, что «свежая-свежая» и завернула ее в два пакета. Когда я пришла домой и развернула рыбу, то почувствовала запах тухлятины. Естественно, мне пришлось нести этого сазана обратно.

Вернувшись на рынок, покупательница сказала продавщице, что купленная у нее рыба «воняет» и потребовала вернуть деньги.

— Она взяла рыбу, взвесила ее и сказала, что отдаст только 600 тенге, — говорит Светлана. – Я стала объяснять, что заплатила за сазана почти 1000 тенге. Понимаю, что это небольшие деньги, но и они на дороге не валяются. Тут продавщица заявила, что вообще мне ничего не отдаст и начала кричать. А потом набросилась на меня.

Женщин разняли другие продавцы. Но инцидент на этом не закончился.

— Я отошла в сторону, а она взяла свой смартфон и стала меня снимать, — продолжает покупательница. – Я ей сказала: «Снимай! Я сейчас всем расскажу, что ты продаешь тухлую рыбу!» Это ее взбесило. Она снова на меня набросилась.

Женщин снова разняли. После этого Светлана позвонила в полицию. Наряд приехал быстро. Полицейские забрали обеих участниц потасовки в отдел полиции. Там они написали друг на друга заявления. После этого Светлана обратилась в травмпункт, где ей обработали ссадины и сделали прививку от столбняка. На всякий случай.

На следующий день Светлана Шевченко съездила в центр судмедэкспертизы и сняла побои. У нее зафиксировали кровяные раны на запястьях, синяки, царапины и отек правого глаза.

«Я защищалась!»

Корреспондент «НВ» встретился и с продавщицей — Сауле Мустафиной. Она была на своем рабочем месте, торговала рыбой. Женщина озвучила свою версию произошедшего. Сауле уверяла, что Светлана купила у нее сазана утром, а с претензиями пришла вечером, когда рыба «задохнулась» в двух полиэтиленовых пакетах.

— Я взвесила рыбу и протянула ей 600 тенге, — рассказывает Сауле. – Но она потребовала больше. Я отказалась. Почему я должна возвращать ей 150 тенге, который взяла за считку рыбы? Я же их заработала! Я же рыбу почистила! И вообще, рыба у меня свежая. Тот сазан не был протухшим. Она дала его понюхать бабушке, которая стояла рядом с моим прилавком. Бабушка сказала, что рыба пахнет сыростью и водой. Так и должно быть. А про тухлый запах речи не было.

— Вашу рыбу кто-нибудь проверяет? – спросил корреспондент «НВ».

— Конечно! – ответила продавец. – Рыбаки, которые эту рыбу мне привозят на продажу. У них есть все документы о том, что рыба качественная! Пожалуйста, пишите! Я ничего не боюсь! Потому что я ничего противозаконного не делаю!

Сауле уверяет, что закон нарушила Светлана.

— Она меня обозвала, а потом зашла за прилавок и стала вырывать мою сумку с деньгами, — рассказывает продавщица. – Я схватила ее за руки и оттолкнула. Она упала вот на эту бабушку-дачницу. Потом Светлана стала орать, что она меня уничтожит, что я здесь больше торговать здесь не буду и принялась кидать в меня моей рыбой.

В свидетельницы Сауле призвала продавщицу с соседнего прилавка Людмилу. Но женщина сказала, что момент вырывания сумки не видела. Она сидела спиной к прилавку с рыбой и читала газету.

— Я только потом их разнимала, — говорит Людмила.

К моменту приезда полиции, Сауле понесла следующий ущерб: поврежден смартфон — теперь у него трещины на экране и потеряна серебряная серьга. Сама женщина не пострадала. У нее не осталось даже царапин.

— В полиции я написала на нее заявление, — говорит Сауле Мустафина. – А она указала, что я ее побила. Хотя я ее не била, я защищалась! Она вырвала у меня сережку из уха. А это подарок мужа на юбилей! Эти серьги 36 тысяч стоили!

Когда ликвидируют рынок?

Справедливости радости отметим, что подобные инциденты между покупателями и продавцами на стихийном рынке в Пришахтинске происходят редко. Гораздо чаще случаются потасовки между самими торговцами. Они кулаками отвоевывают себе места для прилавков. Их крики слышат жильцы близлежащих домов, а потом пишут жалобы в акимат. Люди устали от шума и антисанитарии. Они требуют убрать стихийный рынок от их дома. Однако перекупщики уходить с насиженного места не хотят. Их мнение озвучила Сауле Мустафина.

— А куда людям деваться? Другого рынка в Пришахтинске нет! – заявляет она. – Я считаюсь перекупщицей. Я здесь копейки зарабатываю, чтобы свою семью прокормить. У меня муж – инвалид 1 группы и двое детей. Раньше я работала на шахте, а потом ее закрыли. Мне сейчас 50 лет. Вот куда меня возьмут на работу в таком возрасте? Естественно, я выживаю, как могу.

Сауле твердит, что на стихийном рынке торгуют исключительно оралманы и люди предпенсионного возраста, которых на другую работу не берут. А вот для руководителя отдела предпринимательства акимата Караганды Абзала Рахымбаева все они – нарушители. Поскольку по документам рынка в Пришахтинске не существует.

— Они торгуют на незаконном месте, — говорит чиновник. – Мы неоднократно писали письма в местную полицию, чтобы приняли меры. Перекупщиков штрафуют, разгоняют, но они все равно возвращаются на прежнее место.

По словам Абзала Рахымбаева, городской акимат уже принял постановление, в котором указано новое торговое место. Сейчас этот документ находится на регистрации в юстиции. В конце сентября он вступит в силу, после чего власти перенесут прилавки вглубь дворов. Новое место для торговли – площадка возле домов №20 и №21 в 22 микрорайоне.

— Это недалеко от прежнего места, — уверяет Абзал Рахымбаев. – Всего на 100-150 метров дальше. Мы прилавки перенесем, а вопросами стихийной торговли будет заниматься местная полиция.

Кроме того, по словам чиновника, в Караганде не должно быть рынков в нашем привычном понимании. Такова государственная установка. К 2020 году все базары должны быть крытыми и благоустроенными. Именно поэтому владельцы «Шыгыса» и «Алтын Арбы» уже модернизировали свои рынки.