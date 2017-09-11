Численность штата госоргана составляет всего два человека.
В акимате Темиртау создан новый госорган – ГУ «Отдел контроля за качеством оказания государственных услуг», передает Today.kz. Отдел создан по рекомендации департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции с целью доведения до совершенства качества оказания госуслуг.
«Задачи нового отдела — сбор, обработка и анализ информации по вопросам оказания государственных услуг исполнительными органами города, финансируемыми из местного бюджета. Специалисты нового отдела будут осуществлять ежемесячный сбор и анализ отчетов по госуслугам, оказываемых местными исполнительными органами, а также проводить внутренний контроль», — сообщила пресс-секретарь акимата Темиртау Ольга Горячева.
Как заверила пресс-секретарь акимата, численность штата составляет всего два человека, включая руководителя.
По итогам конкурсного отбора руководителем отдела назначен Самат Зияшев, ранее занимавший должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства. По причине обучения Зияшева, направленного на повышение квалификации, исполняющей обязанности назначена Шолпан Темербекова.
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Во!!! Класс!!! Это только у нас у нас в городе может быть-дублировать работу финконтроля. Так изоврались и испачкались-что уже самим себе не верят. А финконтролю-подавно??? А этих кто будет контролировать??? Это ж кому пришла в «башку» такая светлая идея??? В «голову» такое и с жуткого похмелья на привидится. А именно в «башку»-где сквозняки гуляют!!! Зав.отделом и подчиненный. Ух!!! «Они»-то теперь не упустят «на сторону» гос.копейку!!! Аж дух захватывает-как «мы» в нашем Темиртау заживем!!! Весь регион слюнями захлебнется от зависти!!! А коррупционеры массово начнут валить из города. Нужно срочно расформировать финконтроль!!! Эти двое скоро станут «героями дня». Комиссар Каттани и Микеле Плачидо (обое) сдохнут от зависти. Нью-Васюки. Издевательству нет предела.
02556
11 сентября, 2017 в 11:02
Следующий этап — создание отдела надзора за отделом контроля… Ура?
?
11 сентября, 2017 в 13:49
ЗамКомПоМорДе…
электорат
11 сентября, 2017 в 14:35
И люди, наверное, кремень!
электорат
11 сентября, 2017 в 14:36
упправление по всем управлениям управлений…чиновники в геометриоческой прогресии
авва
11 сентября, 2017 в 14:56
Как то совсем не по нашенски — два человека в отделе!!! Должно быть три — начальник, зам и раб.
Да уш!!!
11 сентября, 2017 в 15:11