Новый государственный орган создан в Темиртау

Численность штата госоргана составляет всего два человека.

В акимате Темиртау создан новый госорган – ГУ «Отдел контроля за качеством оказания государственных услуг», передает Today.kz. Отдел создан по рекомендации департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции с целью доведения до совершенства качества оказания госуслуг.

«Задачи нового отдела — сбор, обработка и анализ информации по вопросам оказания государственных услуг исполнительными органами города, финансируемыми из местного бюджета. Специалисты нового отдела будут осуществлять ежемесячный сбор и анализ отчетов по госуслугам, оказываемых местными исполнительными органами, а также проводить внутренний контроль», — сообщила пресс-секретарь акимата Темиртау Ольга Горячева.

Как заверила пресс-секретарь акимата, численность штата составляет всего два человека, включая руководителя.

По итогам конкурсного отбора руководителем отдела назначен Самат Зияшев, ранее занимавший должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства. По причине обучения Зияшева, направленного на повышение квалификации, исполняющей обязанности назначена Шолпан Темербекова.