Около 10 процентов казахстанцев придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации. nv.kz решили выяснить, насколько сложно жить в Караганде приверженцам ЛГБТ.

«Мои друзья и знакомые знают, какой я ориентации, — рассказывает Анастасия, 20 лет, лесбиянка. – Девушки, в принципе, более лояльны, чем мужчины. На работе не знают, да и не интересовались. Некоторые новые знакомые на такое признание реагировали с усмешкой. Мол, это ты пока молодая так говоришь, а потом замуж выйдешь и забудешь эти глупости. Когда гуляю с девушкой взявшись за руки, то неодобрительные взгляды получаем. От женщин слышали только цоканье или возмущение в спину, а мужчины подходят и спрашивают, осуждают, пытаются наставление на правильный путь дать. Поцелуи в общественных местах, в принципе, не люблю. Это совершенно не из-за ориентации. Полагаю, реакция была бы отрицательной. В основном весь негатив от молодых парней. Взрослые люди ничего не говорили, только косо смотрели».

«О моей ориентации знает только узкий круг людей, — рассказал Александр, 31 год, гей. – У меня хорошее место работы, я не хочу его лишиться. У нас это осуждается, так что для коллег я обычный холостяк. На их негатив в сторону ЛГБТ не реагирую. Я понимаю, что во многом мнение зависит от окружения, в котором ты находишься. Может, среди них есть тоже геи. Второй половинки нет, но когда ещё были отношения, то мы никак этого не показывали на людях. Только, допустим, в барах или кафе могли себе позволить, но редко. Негативные отклики со стороны, обещания избить и всё в этом духе, — с этим сталкивался, когда был студентом. Однако, обидчики ни разу не исполнили угроз».

«Я почти не скрываю, — рассказала Анна, 25 лет, биссексуалка. – Знакомые и друзья относятся с интересом, расспрашивают подробности. Знаете, с негативом ни разу не сталкивалась. Очень часто слышала, что кого-то избивают из-за этого, портят личные вещи или настраивают других людей против ЛГБТ, но, сколько себя помню, ко мне относились либо нейтрально, либо положительно. С девушками проще, на самом деле. Вот парням геям, я так думаю, в нашей стране тяжело. Хотя сейчас всё больше людей, которые относятся нейтрально, если их не трогают».