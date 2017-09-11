В новом казахском алфавите будет 25 букв

В парламенте Казахстана прошли слушания по введению единого стандарта латинского алфавита.

Проект латинского алфавита казахского языка представили в Астане. Эксперты представили новый вариант графики на слушаниях в парламенте Казахстана, передает Today.kz.

Важным вопросом, которым задавались эксперты и представители общественности при обсуждении перехода казахского языка на новую графику, было изображение специфических звуков. В новом алфавите необходимо их сохранить — это жизненно важно для дальнейшего развития казахского языка.

На парламентских слушаниях директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Ерден Кажыбек рассказал, сколько букв будет в новом алфавите.

«Создание настоящего алфавита учитывает звуковую систему казахского языка, в результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков», — заметил он.

По словам Кажыбека, система будет включать такой подход, когда одна буква будет означать один звук, а также один специфичный звук казахского языка может передаваться с помощью двух символов — диграфов. Всего будут введены восемь диграфов.

Один из вариантов алфавита представил директор Республиканского координационно-методического центра развития языков Ербол Тлешов. Способ написания специфических звуков в его варианте и запечатлен на фото ниже.

В разработке латинского алфавита в РК приняли участие более 200 тысяч человек.

Напомним, о необходимости перехода казахского языка на латиницу Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Ранее Назарбаев развеял сомнения по поводу того, будут ли в Казахстане отказываться от русского языка из-за изменения графики алфавита.