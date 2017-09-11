В парламенте Казахстана прошли слушания по введению единого стандарта латинского алфавита.
Проект латинского алфавита казахского языка представили в Астане. Эксперты представили новый вариант графики на слушаниях в парламенте Казахстана, передает Today.kz.
Важным вопросом, которым задавались эксперты и представители общественности при обсуждении перехода казахского языка на новую графику, было изображение специфических звуков. В новом алфавите необходимо их сохранить — это жизненно важно для дальнейшего развития казахского языка.
На парламентских слушаниях директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Ерден Кажыбек рассказал, сколько букв будет в новом алфавите.
«Создание настоящего алфавита учитывает звуковую систему казахского языка, в результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков», — заметил он.
По словам Кажыбека, система будет включать такой подход, когда одна буква будет означать один звук, а также один специфичный звук казахского языка может передаваться с помощью двух символов — диграфов. Всего будут введены восемь диграфов.
Один из вариантов алфавита представил директор Республиканского координационно-методического центра развития языков Ербол Тлешов. Способ написания специфических звуков в его варианте и запечатлен на фото ниже.
В разработке латинского алфавита в РК приняли участие более 200 тысяч человек.
Напомним, о необходимости перехода казахского языка на латиницу Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Ранее Назарбаев развеял сомнения по поводу того, будут ли в Казахстане отказываться от русского языка из-за изменения графики алфавита.
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….а зачем так много?
!!!
11 сентября, 2017 в 12:31
Я так и предполагал, что будет 25 букв, лично для меня не составит труда привыкнуть к алфавиту.
ДКа
11 сентября, 2017 в 14:53
Люди одного не поймут, что не зря историю с алфавитом сейчас запустили, отвлекают от чего то более важного, или что то должно произойти на днях…..
box
11 сентября, 2017 в 15:08