Заместитель премьер-министра Ерболат Досаев ответил на вопрос, придется ли казахстанцам менять документы после перехода на латиницу
Вопрос о необходимости менять документы в случае перехода на новый алфавит прозвучал на парламентских слушаниях.
«Замена документов будет происходить последовательно. Те документы, которые сейчас на руках, будут действовать до истечения сроков действия», — ответил Досаев. Он отметил, что все процессы начнутся только после утверждения плана перехода на латиницу.
«Все процессы будут проходить в соответствии с международными требованиями. В рамках нашего плана действий предусмотрен ряд организационных изменений», — добавил заместитель премьер-министра.
Ранее председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул необходимость бережного отношения к русскому языку и кириллице.
«Переход на латиницу не означает отказа от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить. То есть русскоговорящим гражданам кириллица остается», — добавил Нигматулин.
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«Те документы, которые сейчас на руках, будут действовать до истечения сроков действия». Оно и понятно,что выдало их как бы государство. И которое как бы дает гарант идентификации личности. Только почему он сразу не сказал, что эти люди автоматом станут невыездными за пределы страны и будут лишены всех «удобств» которыми будут обладать владельцы «новоиспеченных» доков??? Кто помнит — сколько раз «мы» меняли «права», удостоверения личности и паспорта за эти 25 лет??? У меня удостоверение личности выдано аж до 2051 года(вряд ли доживу, да уже и стыдно загадывать на 30!!! лет вперед)-и это уже вторая замена.
«Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить. То есть русскоговорящим гражданам кириллица остается»
Вот никак не пойму-зачем вводить двойные стандарты???
02556
11 сентября, 2017 в 13:11
уже несколько лет все удостоверения личности идут с чипами которые расчитанны на 10 лет то есть каждый Казахстанец должен каждые 10 лет менять удостоверение не пойму как у вас получилось на 30 лет видать старое еще нечипованное
Андрей Степанович
11 сентября, 2017 в 14:47
Водительское удостоверение у меня с чипом. А удостоверение личности без чипа с иин. Выдано в 2009 году. Так меня уверили в цоне что оно действительно до истечения срока выдачи. До 2051 года. Вот теперь дождался второй замены-после которой если «им» верить то и старый мой документ будет еще действительным. Еще тридцать лет. Правда никуда за пределы страны выезжать не пробовал.
02556
11 сентября, 2017 в 15:32
Видимость кипучей деятельности гасит «лишние» вопросы и создает иллюзию движения вперед при стоящем поезде. В окнах только картинки меняют. Кажется, что едешь…
электорат
11 сентября, 2017 в 14:31