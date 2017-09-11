Заместитель премьер-министра Ерболат Досаев ответил на вопрос, придется ли казахстанцам менять документы после перехода на латиницу

Вопрос о необходимости менять документы в случае перехода на новый алфавит прозвучал на парламентских слушаниях.

«Замена документов будет происходить последовательно. Те документы, которые сейчас на руках, будут действовать до истечения сроков действия», — ответил Досаев. Он отметил, что все процессы начнутся только после утверждения плана перехода на латиницу.

«Все процессы будут проходить в соответствии с международными требованиями. В рамках нашего плана действий предусмотрен ряд организационных изменений», — добавил заместитель премьер-министра.