Декан филологического факультета пединститута в Аркалыке Айбек Калиев участвовал в айтысе и в стихах выразил свою симпатию к Серику Ахметову.
Айтыс был посвящён 350-летию Казыбек би. В одном из выступлений Айбек Калиев посвятил композицию ныне осуждённому экс-премьеру Казахстана Серику Ахметову.
Известный айтыскер пожелал Серику Ахметову скорее вернуться к народу. Видео с айтыса оказалось в распоряжении местного интернет-телевидения 101TV.
«Пусть все узнают, что темиртауский металл казахский, а не индийский.
Пусть молодые и старые скажут, что Жезказган и Балхаш наши, а не корейские.
Пусть Серик-ага поскорее вернётся к нам.
И карагандинцы воспрянут духом», – спел акын.
Как видно на видео, слова акына понравились залу. Айтыскер сорвал бурные аплодисменты.
Айбек Калиев, занимающий должность декана филологического факультета в Аркалыкском государственном педагогическом институте им. И.Алтынсарина, рассказал Informburo.kz, чем продиктованы его слова на айтысе.
«Лично не знаком с Сериком Ахметовым, но испытываю симпатию. Он многое сделал для народа. Считаю, что его подставили. Именно потому, что его сильно уважаю, отметил его в своём выступлении», – рассказал Айбек Калиев.
Экс-премьер-министр Серик Ахметов выйдет из колонии 21 сентября. Реальный срок бывшему главе кабмина заменили на ограничение свободы на 4 года и 26 дней.
В декабре 2015 года Ахметов был осуждён на 10 лет лишения свободы за хищение бюджетных средств.
Источник: novoetv.kz
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ДА ЭТО ЖЕ НА СЕНСАЦИЮ ТЯНЕТ, КАК МИНИМУМ!!! чё больше написать не о чем?????????????
212
11 сентября, 2017 в 12:50
Прогнулись и акын, и НВ… Стыдно должно быть…
Дмитрий
11 сентября, 2017 в 13:44
Точно! То что бензин подорожал и что ребёнок, которому мамаша антибиотик вколола, из комы вышел, редакции NV писать не интересно.
315
11 сентября, 2017 в 13:58
Похоже маятник качнулся в другую сторону,кому то,это очень четкий сигнал!
Посмотрим ,как наша элита будет теперь этот расклад выстраивать!
andrey
11 сентября, 2017 в 13:32
Так Балхаш то не корейский
День
11 сентября, 2017 в 14:46
все давно знают чей балкаш…
авва
11 сентября, 2017 в 15:54
Глядишь такими темпами оправдают завтра и орден дадут.
Да уш!!!
11 сентября, 2017 в 15:18