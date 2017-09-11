Серик Ахметов стал героем айтыса в Караганде (Видео)

Декан филологического факультета пединститута в Аркалыке Айбек Калиев участвовал в айтысе и в стихах выразил свою симпатию к Серику Ахметову.

Айтыс был посвящён 350-летию Казыбек би. В одном из выступлений Айбек Калиев посвятил композицию ныне осуждённому экс-премьеру Казахстана Серику Ахметову.

Известный айтыскер пожелал Серику Ахметову скорее вернуться к народу. Видео с айтыса оказалось в распоряжении местного интернет-телевидения 101TV.

«Пусть все узнают, что темиртауский металл казахский, а не индийский.

Пусть молодые и старые скажут, что Жезказган и Балхаш наши, а не корейские.

Пусть Серик-ага поскорее вернётся к нам.

И карагандинцы воспрянут духом», – спел акын.

Как видно на видео, слова акына понравились залу. Айтыскер сорвал бурные аплодисменты.

Айбек Калиев, занимающий должность декана филологического факультета в Аркалыкском государственном педагогическом институте им. И.Алтынсарина, рассказал Informburo.kz, чем продиктованы его слова на айтысе.

«Лично не знаком с Сериком Ахметовым, но испытываю симпатию. Он многое сделал для народа. Считаю, что его подставили. Именно потому, что его сильно уважаю, отметил его в своём выступлении», – рассказал Айбек Калиев.

Экс-премьер-министр Серик Ахметов выйдет из колонии 21 сентября. Реальный срок бывшему главе кабмина заменили на ограничение свободы на 4 года и 26 дней.

В декабре 2015 года Ахметов был осуждён на 10 лет лишения свободы за хищение бюджетных средств.

Источник: novoetv.kz