Магазин Колинс в ЦУМе как обычно «не успев поменять ценники», отказывается продать товар по указанной на этикетке цене. Вместо заявленной цены 14 тыс, цена составила почти 18 тыс! Администратор Фируза отказалась урегулировать конфликт и отпустить товар по указанной цене. Сначала продавцы пытались вырвать товар, но видя, что я зафиксировала цены, просто покинули рабочее место. Справедливости ради надо сказать, что администратор хотя бы не хамила и не кричала, в отличие от кассира. На мой вопрос: «Понимают ли они, что нарушают закон?», ответила: «Да, понимаем, но платить за свой счет не собираемся!»
Я не стала бы привлекать к этому внимание, если бы это был единичный случай, но это происходит очень часто! Подходишь к кассе с товаром и слышишь — у нас вот только что акция закончилась, и это стоит теперь столько! Претензию в головной офис написала, но не думаю, что будет реакция. А джинсы мы брать не стали, купили другие :)С уважением, NV
Нет бы снять на видео этот трэш и садомию. И нас порадовать. Всего лишь фото!
Да уш!!!
11 сентября, 2017 в 13:30
Неправильный алгоритм ваших действий. Вы не приобрели товар? Значит никакого ущерба ни морального ни материального вам нанесено не было. Чтобы получить возмещение нужно: сфотографировать ценник и товар, купить его, сфотографировать чек и уже потом «качать права». К примеру требовать вернуть разницу. А то что делаете вы юридически безграмотно. Смотрите как бы вас не привлекли за урон репутации магазина.
sun
11 сентября, 2017 в 16:08