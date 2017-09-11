Его состояние по прежнему тяжелое
Напомним, 3 сентября в Караганде ребенок впал в кому после укола антибиотика. Его мама решила не обращаться к врачам и сама начала лечить сына. Через несколько минут после укола у мальчика наступила клиническая смерть из-за анафилактического шока. Семь дней малыш находился в коме. В субботу он очнулся
— Он открыл глаза, наблюдается небольшая положительная динамика. Врачи делают все возможное. Однако, сейчас состояние по-прежнему очень тяжелое. Малыш продолжает пребывать в реанимации детской клинической больницы, — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.
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Анафилактический шок или внутрисосудистое введение лидокаина?
Второе более вероятно.
Хрупкий орех
11 сентября, 2017 в 20:44