Ребенок, пострадавший от укола антибиотика, вышел из комы

Его состояние по прежнему тяжелое

Напомним, 3 сентября в Караганде ребенок впал в кому после укола антибиотика. Его мама решила не обращаться к врачам и сама начала лечить сына. Через несколько минут после укола у мальчика наступила клиническая смерть из-за анафилактического шока. Семь дней малыш находился в коме. В субботу он очнулся

— Он открыл глаза, наблюдается небольшая положительная динамика. Врачи делают все возможное. Однако, сейчас состояние по-прежнему очень тяжелое. Малыш продолжает пребывать в реанимации детской клинической больницы, — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.