В среду в центре Караганды и в Михайловке отключат горячую воду

Ее не будет до 17 сентября

В среду, 13 сентября, в центре Караганды и в Михайловке отключат горячую воду. Компания «Теплотранзит Караганда» будет проводить текущий ремонт на тепловых сетях по улице Гоголя. В связи с этим придется приостановить подачу горячей воды. Она возобновиться в воскресенье, 17 сентября.

Услугодатель приносит потребителям извинения за временные неудобства.

Ниже публикуем адреса потребителей, который придется посидеть без горячей воды.

— бульвар Мира,

— пер. Бийский,

— пер. Музейный,

— пер. Рылеева,

— пер. Смелый,

— пер.Цикличный,

— пер. Шахтостроительный,

— пр. Бухар жырау,

— пр. Нуркена Абдирова,

— пр. Сейфуллина,

— проезд Утренний,

— ул. Алалыкина,

— ул. Алиханова,

— ул. Аюпова,

— ул. Хмельницкого,

— ул. Бадина,

— ул. Баженова,

— ул. Бакинская,

— ул. Ботаническая,

— ул. Воинов-Интернационалистов,

— ул. Гастелло,

— ул. Гоголя,

— ул. Доватора,

— ул. Ержанова,

— ул.Ерубаева,

— ул.Жамбыла,

— ул.Жангозина,

— ул.Жанибекова,

— ул. Космодемьянской,

— ул. Западная,

— ул. Защитная,

— ул. Ипподромная,

— ул. Казахстанская,

— ул. Комиссарова,

— ул. Коммунальная,

— ул. Костенко,

— ул. Кривогуза,

— ул. Крылова,

— ул. Ленина,

— ул. Лободы,

— ул. Мичурина,

— ул. Московская,

— ул. Мустафина,

— ул. Новосёлов,

— ул. Охотская,

— ул. Панфилова,

— ул.Пичугина,

— ул. Поспелова,

— ул. Привокзальная,

— ул. Пригородная,

— ул. Прогресса,

— ул. Пугачёва,

— ул. Разина,

— ул. Сарсекова,

— ул. Сатпаева,

— ул. Солнечная,

— ул. Театральная,

— ул. Терешковой,

— ул. Тулепова,

— ул.Чижевского,

— ул.Чкалова,

— ул. Шакирова.