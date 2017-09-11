Ее не будет до 17 сентября
В среду, 13 сентября, в центре Караганды и в Михайловке отключат горячую воду. Компания «Теплотранзит Караганда» будет проводить текущий ремонт на тепловых сетях по улице Гоголя. В связи с этим придется приостановить подачу горячей воды. Она возобновиться в воскресенье, 17 сентября.
Услугодатель приносит потребителям извинения за временные неудобства.
Ниже публикуем адреса потребителей, который придется посидеть без горячей воды.
— бульвар Мира,
— пер. Бийский,
— пер. Музейный,
— пер. Рылеева,
— пер. Смелый,
— пер.Цикличный,
— пер. Шахтостроительный,
— пр. Бухар жырау,
— пр. Нуркена Абдирова,
— пр. Сейфуллина,
— проезд Утренний,
— ул. Алалыкина,
— ул. Алиханова,
— ул. Аюпова,
— ул. Хмельницкого,
— ул. Бадина,
— ул. Баженова,
— ул. Бакинская,
— ул. Ботаническая,
— ул. Воинов-Интернационалистов,
— ул. Гастелло,
— ул. Гоголя,
— ул. Доватора,
— ул. Ержанова,
— ул.Ерубаева,
— ул.Жамбыла,
— ул.Жангозина,
— ул.Жанибекова,
— ул. Космодемьянской,
— ул. Западная,
— ул. Защитная,
— ул. Ипподромная,
— ул. Казахстанская,
— ул. Комиссарова,
— ул. Коммунальная,
— ул. Костенко,
— ул. Кривогуза,
— ул. Крылова,
— ул. Ленина,
— ул. Лободы,
— ул. Мичурина,
— ул. Московская,
— ул. Мустафина,
— ул. Новосёлов,
— ул. Охотская,
— ул. Панфилова,
— ул.Пичугина,
— ул. Поспелова,
— ул. Привокзальная,
— ул. Пригородная,
— ул. Прогресса,
— ул. Пугачёва,
— ул. Разина,
— ул. Сарсекова,
— ул. Сатпаева,
— ул. Солнечная,
— ул. Театральная,
— ул. Терешковой,
— ул. Тулепова,
— ул.Чижевского,
— ул.Чкалова,
— ул. Шакирова.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Капец! А летом, что они делали???
Интересующийся
11 сентября, 2017 в 16:22