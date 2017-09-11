Мурату Сулейменову дали четыре года
Сегодня в Шахтинском суде вынесли приговор Мурату Сулейменову — жителю Шахана, который был неофициальным главой стихийного домкома. Именно он организовывал котельное отопление в пятиэтажном доме, взорвавшемся зимой. Мурата Сулейменова обвиняли в том, что он оказывал жителям услуги, не отвечающие требованиям безопасности, в результате чего погибли люди. По этой статье уголовного кодекса, предусматривается наказание в виде лишения свободы. Виновного должны были отправить за колючую проволоку на срок от четырех до восьми лет. Однако судья посчитал, что осужденный может исправиться без отбывания наказания в колонии. Реальный срок в четыре года был заменен условным.
Через 15 дней постановление должно вступить в законную силу, тогда Мурат Сулейменов сможет снова стать полноправным владельцем собственной квартиры, которую подсудимый оформлял в качестве залога.
1 января в посёлке Шахан Карагандинской области в результате взрыва котла автономной системы отопления, расположенного в подвале пятиэтажного дома, произошло обрушение подъезда. Погибли девять человек.
Кроме главы нелегального домкома к ответственности были привлечены чиновники, которые также получили условные сроки.
Кочегар — единственный человек, который находился в непосредственной близости от котла во время ЧП, был найден мертвым в степи.
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Охренеть!!!! Нашли крайнего.
экс горожанин
11 сентября, 2017 в 18:10
Вот так у нас помогать людям выживать. Завтра кирпич упадёт с крыши вашего дома, на голову прохожему, и домкома посадят на четверик.
А ворующие миллиардами …, ну вы поняли.
Теперь точно, в Шахане ни кто из жильцов, не спустится в свой подвал. Мурат Сулейменов точно. Такие наши законы.
Да уш!!!
11 сентября, 2017 в 18:15
Ещё сантехника и сварщика нужно было привлечь. Они первые враги во всём виноваты.
Да уш!!!
11 сентября, 2017 в 18:17