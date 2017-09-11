За взрыв в Шахане осужден глава домкома

Мурату Сулейменову дали четыре года

Сегодня в Шахтинском суде вынесли приговор Мурату Сулейменову — жителю Шахана, который был неофициальным главой стихийного домкома. Именно он организовывал котельное отопление в пятиэтажном доме, взорвавшемся зимой. Мурата Сулейменова обвиняли в том, что он оказывал жителям услуги, не отвечающие требованиям безопасности, в результате чего погибли люди. По этой статье уголовного кодекса, предусматривается наказание в виде лишения свободы. Виновного должны были отправить за колючую проволоку на срок от четырех до восьми лет. Однако судья посчитал, что осужденный может исправиться без отбывания наказания в колонии. Реальный срок в четыре года был заменен условным.

Через 15 дней постановление должно вступить в законную силу, тогда Мурат Сулейменов сможет снова стать полноправным владельцем собственной квартиры, которую подсудимый оформлял в качестве залога.

1 января в посёлке Шахан Карагандинской области в результате взрыва котла автономной системы отопления, расположенного в подвале пятиэтажного дома, произошло обрушение подъезда. Погибли девять человек.

Кроме главы нелегального домкома к ответственности были привлечены чиновники, которые также получили условные сроки.

Кочегар — единственный человек, который находился в непосредственной близости от котла во время ЧП, был найден мертвым в степи.