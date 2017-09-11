Карагандинский медицинский университет получил высокую оценку международного сообщества
Европейская ассоциация медицинского образования признала работу карагандинского медуниверситета лучшей в области симуляционных технологий.
Карагандинский вуз — пока единственный на территории стран Содружества, кто может похвастать этой наградой.
Учебный центр для студентов оснащен самым современным оборудованием: в нем более 400 единиц манекенов и тренажеров, в том числе и виртуальных, на которых будущие медики отрабатывают свои навыки.
Преподаватели создали свою программу симуляционного обучения и передают опыт не только в казахстанские вузы, но и российские.
«Наша программа симуляционного обучения признается международным сообществом, и мы можем с ними на равных говорить. То есть когда будет необходимость заключить договор о сотрудничестве или пригласить студентов на обучение в вуз, эта награда поможет нам как доказательство, что наша программа признана и соответствует международным стандартам»,-Виктор Риклефс, проректор Карагандинского государственного медицинского университета.
Источник: novoetv.kz
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А помнится студентов тестировали, так они не могли показать, где печень находится…
Интересующийся
11 сентября, 2017 в 16:21
Преподаватели симулируют, что они учат… Выпускники вуза, что лечат… А мы, товарищи, будем симулировать выздоровление от такого лечения…
Прохожий
11 сентября, 2017 в 16:53
Помнится, симулировать-это дело лечащихся… Ан нет, — оказывается, врачей…
электорат
11 сентября, 2017 в 21:49