Волонтёры приюта «Кошкин дом» просят помощи

Им нечем кормить животных и нет денег на содержание приюта

Помимо питания и наполнителя для туалетов, приюту нужно оплачивать расходы на электричество. Близятся холода, а это значит, что пора утеплять окна и двери, а так же второй этаж дачного домика. На все эти расходы, у волонтёров практически нет денег.

— Мы немного в отчаянии,- пишут волонтёры на своей странице.- За прошедшую неделю нашей постоянной акции, мы собрали 60400 тенге на существование приюта. Конечно нам не прожить месяц на такие деньги, не прокормится и не оплатить все расходы по приюту. Текущие расходы на ветеринара, лекарства, наполнитель, а про операции и стерилизации вообще речи не веду. Мы остались без смотрителя и нанять нового ответственного человека мы не можем. Нам нечем оплачивать заработную плату смотрителю. Наше положение очень шаткое и не устойчивое. Поэтому мы принимаем в приют только экстренных животных. Очень боимся, что в один прекрасный момент мы останемся без вашей поддержки или она будет на столько мала, что мы просто перестанем вытягивать.

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