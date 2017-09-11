Им нечем кормить животных и нет денег на содержание приюта
Помимо питания и наполнителя для туалетов, приюту нужно оплачивать расходы на электричество. Близятся холода, а это значит, что пора утеплять окна и двери, а так же второй этаж дачного домика. На все эти расходы, у волонтёров практически нет денег.
— Мы немного в отчаянии,- пишут волонтёры на своей странице.- За прошедшую неделю нашей постоянной акции, мы собрали 60400 тенге на существование приюта. Конечно нам не прожить месяц на такие деньги, не прокормится и не оплатить все расходы по приюту. Текущие расходы на ветеринара, лекарства, наполнитель, а про операции и стерилизации вообще речи не веду. Мы остались без смотрителя и нанять нового ответственного человека мы не можем. Нам нечем оплачивать заработную плату смотрителю. Наше положение очень шаткое и не устойчивое. Поэтому мы принимаем в приют только экстренных животных. Очень боимся, что в один прекрасный момент мы останемся без вашей поддержки или она будет на столько мала, что мы просто перестанем вытягивать.
Конт.тел. :
+7 707 298 2988 ( поздно не звонить )
+7 701 997 5405 ( поздно не звонить )
КартаКазКом 4003 0327 5800 9080
Сбербанк 4263 4339 9254 7460
Каспи Банк карта Gold 5169 4902 0611 1220❗ИИН 910407450273
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 36967 материалов.
Посетители оставили 213137 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Закинула на карту, сколько смогла )
Гостья
11 сентября, 2017 в 17:41