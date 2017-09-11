Карагандинцев приглашают на осенние субботники

Месячник стартует сегодня

Власти города просят карагандинцев активно участвовать в субботниках. Традиционный осенний месячник начинается сегодня.

23 сентября состоится всеобщий областной субботник. Во время которого приведут в порядок парки, аллеи, а также территории возле разных в общественных и частных учреждений.