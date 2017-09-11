Месячник стартует сегодня
Власти города просят карагандинцев активно участвовать в субботниках. Традиционный осенний месячник начинается сегодня.
23 сентября состоится всеобщий областной субботник. Во время которого приведут в порядок парки, аллеи, а также территории возле разных в общественных и частных учреждений.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 36967 материалов.
Посетители оставили 213153 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Началось полицейские не выполняют свою работу не штрафуют не привлекают к принудительным работам тех кто гадит
А добропорядочные должны порядок бесплатно наводить
vas
11 сентября, 2017 в 21:23