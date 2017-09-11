Строительство Северного и Восточного транспортных обходов Караганды начнется в октябре

Проектная документация уже прошла госэкспертизу

Готов проект строительства Северного и Восточного транспортных обходов Караганды. Документация прошла государственную экспертизу. Строительство дорог должно начаться уже в следующем месяце.

Общая протяженность двух обходов составляет 49 километров. По данным властей, на их строительство необходимо 46 миллиардов тенге. В местном бюджете таких денег нет. Поэтому финансировать строительство будет республиканский бюджет. Транспортные обходы нужны для того, чтобы разгрузить город. Сейчас через Караганду проезжает примерно 22 тысячи автомобилей в сутки.

«Северный обход Караганды в рамках реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг» будет пролегать через Сортировку, — сообщает сайт акимата Карагандинской области. – Восточный обход начнётся от Каркаралинской развязки, пройдёт через СЭЗ, посёлок Уштобе и примкнёт к Алматинской трассе».

Организатор госзакупок заранее разделил все 49 километров будущих трасс на четыре части. Их будут строить четыре подрядные организации. Конкурс по их выбору, по данным местных властей, уже состоялся. Вскрытие конвертов прошло 6 сентября. В тендере участвовало 14 дорожно-строительных компаний. Названия фирм-победителей станут известны после 20 сентября.

Отметим, что строительство Северного и Восточного обходов начнется в октябре нынешнего года. Срок завершения – 2019 год.