Иностранные туристы поселились в юртах в Карагандинской области

Экотуризм успешно развивается в Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов в ходе рабочей поездки в Актогайский район посетил гостиничный дом «Сұлу тас», который в этом году принял порядка 50 иностранцев. Житель села Шабанбай би Аскар Муратов три года назад открыл гостиницу в национальном стиле на 10 человек. Туристический проект, как сообщили в пресс-службе акимата области, получил поддержку по программе «Дорожная карта занятости-2020».



«Сейчас иностранные туристы не хотят жить в отелях. Их интересует наш быт, они в восторге от нашей природы. Иностранцам нравится казахская кухня. Мы стараемся их познакомить с культурой и традициями казахов», — говорит хозяин гостиничного дома.

Желающие иностранцы могут устроиться в юрте. Меню для гостей полностью состоит из национальных блюд, приготовленных из экологически чистых продуктов. Сельский предприниматель в этом году заключил договор с туристической компанией «Nomadic Travel Kazakhstan».

«Это наглядный пример реализации государственной программы «Туған жер», — цитирует пресс-служба акимата слова Ерлана Кошанова. — Надо развивать такой вид предпринимательства и оказывать необходимую помощь».

В трех километрах от села Шабанбай би вблизи гор находится лагерь «Арай». Сегодня он нуждается в восстановлении. Аким области поручил своим заместителям и руководителям управлений рассмотреть этот вопрос.

Источник: inform.kz