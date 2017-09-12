Какой-то самостоятельный колодец у нас на Ержанова. Сам собой открыт и сам собой закрыт. Это было смешно, если бы не было так грустно. За лето этот колодец открывали, закрывали, ставили ветки. А сегодня, в дождь на мокрой дороге он почти не виден. Ждем аварии? Задолбали уже! Закройте колодец!
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Ловушка на слепых оленей.
Беспредел
12 сентября, 2017 в 11:27
ночью чревато серьезным ДТП вплоть до смертельных последствий
Reader
12 сентября, 2017 в 13:15
Ничего удивительного. На новой дороге возле «кондитерской» аналогичная история.
!!!
12 сентября, 2017 в 15:13