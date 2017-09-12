Самостоятельный колодец

Какой-то самостоятельный колодец у нас на Ержанова. Сам собой открыт и сам собой закрыт. Это было смешно, если бы не было так грустно. За лето этот колодец открывали, закрывали, ставили ветки. А сегодня, в дождь на мокрой дороге он почти не виден. Ждем аварии? Задолбали уже! Закройте колодец!