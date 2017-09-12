«Дьявол кроется в мелочах»

Педагоги Караганды недовольны реформой школьного образования

Наступивший учебный год принес большие изменения. Казахстанские школы переходят на пятидневку. Уроки теперь длятся не 45 минут, как раньше, а только 40. Продолжается внедрение новой системы оценивания знаний, в которой уже не будет привычных нам пятерок и четверок. Всем ли по душе эти нововведения? Ожидают ли школьников уроки допоздна и учеба в выходные? Довольны ли учителя новой системой оценивания?

Полностью на пятидневную учебную неделю наши школы перейдут только в 2018 году. А пока классы, для которых суббота станет выходным, выбрали по не совсем понятной схеме. Год назад пятидневку ввели для учащихся первых классов. Этой осенью к ним подключили вторые, пятые и седьмые классы. Заведующая сектором общего и среднего образования Наталья Головина пояснила, что переход школ на пятидневную учебную неделю возможен с 1-го по 11-й классы. Но каждая школа решит этот вопрос самостоятельно — на родительских собраниях, совместно с администрацией школы.

— Сейчас информируют родителей во всех школах, — говорит она. — Без обсуждения переходят на пятидневку первые и вторые классы. Остальные будут решать, исходя из условий и возможностей школ. Не смогут перейти на новую систему в тех учебных заведениях, где учащихся слишком много или занятия итак ведутся в три смены. Сложности есть в гимназиях и лицеях, где кроме основных часов имеются гимназический и лицейский компоненты.

Для того чтобы «компенсировать» учебные часы, которые теряются из-за выходной субботы, в остальные дни приходится назначать по дополнительному уроку. Но, как пояснили в Министерстве образования, благодаря тому, что уроки теперь стали по 40 минут, у школьников высвобождается полчаса в день. То есть, когда будет поставлен дополнительный урок, время пребывания учащихся в школе увеличится всего на 10 минут. Зато пятидневная неделя будет способствовать тому, что у учеников появится свободное время для саморазвития.

— Отдыхать в этот день будут не все, — говорит Наталья Головина. — На субботу останутся факультативы, спортивные мероприятия, дополнительные занятия и кружки. Переход на пятидневку позволит детям полноценно отдохнуть в субботу, не занимаясь подготовкой домашних заданий. Они смогут побыть с семьей, заниматься спортом, а не сидеть над книжками ежедневно.

В торговых точках Караганды, воспользовавшись нововведением, начали продавать специальные «пятидневные» дневники. Их стоимость варьируется от 1000 до 1500 тенге.

— Не имеет значения, какой покупать дневник, — заверила Наталья Головина. — Напротив, обычный дневник принесет больше пользы. В субботний день ребенок сможет записать мероприятия, которые планирует посетить. Поэтому менять обычный дневник на «пятидневный» не имеет смысла.

Однако не всем учителям переход на пятидневную неделю, новая система оценивания и уроки по 40 минут пришлись по душе. «Новый Вестник» поговорил с опытным педагогом одной из школ Караганды. Правда, высказаться он согласился лишь на условии анонимности, ведь отдел образования против нелестных высказываний в адрес реформы, одобренной сверху.

— В принципе, сама идея неплохая. Но дьявол кроется в мелочах, — говорит педагог. — У одиннадцатых классов недельная нагрузка составляет 39 часов. Если разделить это на пять дней, то в один день выходит по восемь уроков. А есть ли в наших школах условия для того, чтобы ученики проводили там столько времени? Столовые в большинстве учебных заведений ужасные, нет комнат отдыха, нет тренажеров, чтобы отвлечься на перемене. Кстати, сейчас уже две перемены по 15 минут. У нас в школе тесно, дети не знают, куда себя деть. Эту идею выхватили с Запада, но там предметы объединены: химия с биологией, история с литературой. А у нас предметов полно, учеников много, плюс ко всему на некоторых уроках их делят пополам. Школы забиты, места не хватает. Как это все разместить и скомпоновать? Не ясно. Школы ведь построены в советское время, а количество детей увеличилось в разы. Первоклашек уже по пять классов. Многие школы учатся в три смены.

Также, по словам педагога, отнятые пять минут были очень дороги для всех учителей. Ведь параграфы во многих учебниках заточены под 45-минутный урок.

— За пять минут можно было провести организационную работу, успокоить класс, — говорит педагог. — В моем предмете есть параграф, растянутый на шесть страниц. Это огромная проблема для учителей, однако, все молчат. Мои коллеги забиты, даже я боюсь давать интервью. Профсоюзы нас не защищают. Мы встретимся между собой, обругаем «обновленку» и расходимся. А наше мнение по поводу пятидневки никто не спрашивал. Кто-нибудь в прошлом году выступил? Сказал, что апробация пятидневки на первоклассниках прошла успешно? Кто-нибудь подводил итоги? Учителям не ясно.

В этом году реформ получилось немало. Одна только история с обновленными учебниками захватила интернет. Помимо этого в прошлом учебном году для первоклашек ввели новую систему оценивания. В этом году ее ввели для 2-х, 5-х, 7-х классов и апробируют на третьем. По словам педагога, так называемое критериальное оценивание проводится по двум видам: формативное и суммативное. Простыми словами, в течение учебного процесса ученик не получает оценки в виде привычных пятерок, четверок и троек. Учителя лишь дают рекомендации для лучшего понимания материала. После изучения каждого раздела и в конце четверти на основе накопленных баллов выставляют оценку по пятибалльной шкале.

На странице Министерства образования и науки РК в «Фейсбуке» не самые лестные комментарии от разочарованных родителей.

— Ребенок приходит домой, я спрашиваю: что получил, как прошло, что нового узнал? В ответ — ничего. Дети не могут понять, плохо ли они усвоили материал или хорошо. Родители не могут понять, стоит ли где-то помочь или нет. И в конце четверти выходит сюрпризная оценка. А тогда уже «поздно пить боржоми». Мне кажется это все настоящим издевательством. Судя по знакомым и друзьям — не мне одной, — заявила в комментариях пользователь Элина Орлова.

По словам учителя, самая главная проблема кроется даже не в этом. По всей видимости, переводить усвоенные знания в оценки в конце четверти будут очень лояльно. Если раньше пятерку ставили за 95 процентов выполненной работы, то теперь достаточно и 85 процентов.

— Конечно, у учеников отсутствует мотивация без оценок. Однако новая система даст о себе знать чуть позже. Не за горами день, когда эти ученики решат поступать в университеты. В школе будешь круглым отличником, а захочешь поступить в Высшую школу экономики или МГУ — не получится. Подобный скандал был летом, когда обладатели «Алтын белгi» не смогли набрать высокие баллы, но им все равно отдали гранты. И даже после этого скандала не подумали о неразумности новой системы оценивания. У нас многие опытные учителя уходят из школы на репетиторство. С такой системой образования, видимо, скоро этот рынок расцветет еще больше, — заключил педагог.

Аида Жунусова