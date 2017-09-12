Не расплачивайтесь золотом за мороженое (видео)

По мнению известного коллекционера, представители нацбанка Казахстана, а также их коллеги из России и Киргизии регулярно несут чушь и призывают здравомыслящих граждан к абсурду

Карагандинский антиквар Игорь Талимонюк разместил в сети ролик, в котором изобличает банкиров. По мнению коллекционера, представители национального банка Казахстана, а также их коллеги из России и Киргизии регулярно несут чушь, призывают здравомыслящих граждан к абсурду, не испытывая при этом ни тени неловкости.

Поводом для выступления коллекционера послужила стандартная фраза, которую банковские пресс-службы переписывают из релиза в релиз, когда требуется презентовать новые коллекционные монеты из драгоценных металлов:

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа …и обязательны к приему по номиналу без ограничений суммы».

Игорь Павлович разложил на своем рабочем столе запечатанные в пластиковые капсулы золотые и серебряные денежные знаки различного номинала – от одного до 500 тенге. И пояснил, что, следуя логике составителей банковский релизов, порция мороженого в сто тенге может обойтись владельцу золотой монеты соответствующего номинала в тысячу долларов.

«Унцию золота номиналом в сто тенге все обязаны принять как обычные сто тенге. Чтобы было понятно, сто тенге – это меньше 30 центов. То есть банк обязывает принимать заведомо дорогую монету за бесценок! – восклицает коллекционер. – Получается, тот, кто эту монету даёт по номиналу, заведомо проигрывает в сотни раз! …И тут возникает вопрос: этот призыв для кого? …Получается, это нацбанк призывает кассиров: если пришел ребенок, берите у него без разговора такую монетку. А не разумнее было бы предупредить, что эти монеты в действительности стоят гораздо выше? Ведь в жизни всякое бывает. Кто может расплатиться такой монетой? Ребенок, психически ненормальный человек или пожилой. Адекватный взрослый поймет, что унция золота будет стоить гораздо дороже, чем обычные сто тенге. Понятно, что выпускаемые монеты являются законным средством платежа, этим они отличаются от жетонов. Но призывать принимать их по номиналу — абсурд!»

По словам Игоря Павловича, он знает несколько случаев, когда дети за серебряные 500 тенге покупали сладости.