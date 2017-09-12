В Шахтинске подросток упал с балкона на пятом этаже

По словам родных, он занимался физподготовкой и упал вниз по собственной неосторожности

Тяжелую высотную травму получил шестнадцатилетний подросток, упав с балкона на пятом этаже в Шахтинске. По словам родных, парень занимался физподготовкой на балконе и упал вниз по собственной неосторожности. Несовершеннолетний получил закрытый перелом позвоночника, множественные переломы левого бедра и был доставлен вначале в центральную городскую больницу Шахтинска, а затем в клинику имени Макажанова. Там подростку была сделана сложная операция и на днях он будет выписан домой. Прогноз здоровья благоприятный, юный физкультурник идет на поправку.