По словам родных, он занимался физподготовкой и упал вниз по собственной неосторожности
Тяжелую высотную травму получил шестнадцатилетний подросток, упав с балкона на пятом этаже в Шахтинске. По словам родных, парень занимался физподготовкой на балконе и упал вниз по собственной неосторожности. Несовершеннолетний получил закрытый перелом позвоночника, множественные переломы левого бедра и был доставлен вначале в центральную городскую больницу Шахтинска, а затем в клинику имени Макажанова. Там подростку была сделана сложная операция и на днях он будет выписан домой. Прогноз здоровья благоприятный, юный физкультурник идет на поправку.
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Заголовок в стиле Нового Васника. Я уже не удивляюсь! Может всё-таки с балкона пятого этажа? А?
Да уш!!!
12 сентября, 2017 в 15:12