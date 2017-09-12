Правильным и своевременным называет переход на латиницу казахского языка первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии «Нұр Отан», руководитель депутатской фракции партии «Нұр Отан» в областном маслихате Кадиша Оспанова
«Переход государственного языка на латинскую графику — это одна из основ идеи по модернизации общественного сознания. Елбасы ставит цель по вхождению Казахстана в 30-ку наиболее конкурентоспособных стран мира. Для ее реализации нужно, чтобы общество, сохраняя свою идентичность, культуру, принимало новые технологии и знания.
В этом смысле латинизация казахского алфавита значительно упростит восприятие и освоение новых знаний. Поэтому считаю, что внедрение латинской графики — это веление времени. Большая часть мира пишет латинскими буквами. Основа международных законов, науки построена на латинских буквах. Латиница — это еще и язык международной политики, высоких технологий», — сказала Кадиша Оспанова.
По мнению собеседницы, переход на новую графику позволит лучше выстроить культурные связи с тюркоязычными странами, в большинстве из которых используется латиница.
«Чтобы латинский алфавит укрепился в нашем обществе, нужно время и правильные подходы. Большая часть населения знакома с латинской графикой. Многие из нас изучают европейские языки. Каждый день в повседневной жизни сталкиваемся со словами, написанными на латинице. Кроме этого, мы ежедневно используем многие слова, заимствованные из латинского, английского, французского и немецкого языков. Тем не менее, для того, чтобы новый алфавит быстро прижился в обществе, нужно проводить грамотную информационную работу, внедрять новые методики и формы обучения, инновации», — считает Кадиша Оспанова.
Источник: inform.kz
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Gospodi ty bozhe moj!
Интересующийся
12 сентября, 2017 в 15:50
я тоже знаю все буквы латиницы, ура я владею английским как минимум
лунтик
12 сентября, 2017 в 16:14
Стопэ!!! стопэ!!! Что они все несут… Хоть один может честно высказаться за эту бредовую идею????
box
12 сентября, 2017 в 16:16
Могут. Но тогда они распрощаются с партбилетом и должностью.
Поэтому этого не будет никогда.
ЯДолгоМолчал
12 сентября, 2017 в 16:54
А может уже сразу на иероглифы ?
andrey
12 сентября, 2017 в 16:19
Очередной жупел — переход на латиницу. Каким образом смена алфавита значительно упростит восприятие новых знаний и будет способствовать подъему экономики — совершенно непонятно. Наоборот, чрезвычайно усложнит. Отчего-то супертехнологичным Японии, Юж.Корее, Китаю использование своих сложнейших алфавитов никоим образом не мешает быть такими, какие они есть в современном мире; Грузия, Армения, страны, использующие арабскую вязь, со своими многосотлетними алфавитами также не думают о переходах на латиницу, несмотря ни на какие глобализационные и информационные процессы, партийный елей и подъелдыкивание. P.S. Славное скоро наступит времечко — и так друг друга плохо понимаем, читаем и пишем по-казахски, так не за горами время, что придется qazaq-казахские словари вводить, иначе совсем друг дружку понимать разучимся.
Правельный Ариентир
12 сентября, 2017 в 16:40
А на латинице продукты станут в 2 раза дешевле?если нет ,то это лохотрон.
Бой
12 сентября, 2017 в 16:50
Упрощение получения знаний зависят не от типа алфавита, а от ЗНАНИЯ языка. А для этого нужно желание. «Каша» в алфавитах только отбросит усложнит учёбу, которая и так не очень популярна у детей и молодёжи. Да ещё молодые родители с сомнительным уровнем знаний. Поход за менеджерами убил специалистов.
Alex
12 сентября, 2017 в 17:17
Крутим спиннер(((
Читатель
12 сентября, 2017 в 17:19
Страна Петросяния. ))
Ибо нефик
12 сентября, 2017 в 17:40
Цитата из статьи : «Латиница — это еще и язык международной политики, высоких технологий», — сказала Кадиша Оспанова.» Если так сказала Кадиша Оспанова, то боюсь её разочаровать… Латиница — это не язык, а восходящая к греческому алфавиту буквенная письменность. То есть это просто БУКВЫ!!!
Ещё одна цитата: «латинизация казахского алфавита значительно упростит восприятие и освоение новых знаний.» КАК??? Если я смогу по-казахски читать и писать при помощи латинских букв, это значит, со слов Кадиши Оспановой, мне это как-то облегчит получение новых знаний? Хотелось бы конкретный пример от Вас, Кадиша Оспанова, услышать, если уж Вас уполномочили проводить грамотную информационную работу среди населения!
Возможно, что «внедрение латинской графики — это веление времени» (опять же, цитата). Да, наверняка, проще будет на компьютере тексты набирать. Но какое ещё преимущество от этого? Хотелось бы от уполномоченных по проведению разъяснительной работы среди населения по поводу перехода на латиницу услышать конкретные примеры, а не общие фразы типа «Каждый день в повседневной жизни сталкиваемся со словами, написанными на латинице. Кроме этого, мы ежедневно используем многие слова, заимствованные из латинского, английского, французского и немецкого языков.» Хочется услышать ответ на вопрос: Чем это поможет населению Казахстана знать лучше казахский язык или общаться с иностранцами???
Прежде чем давать интервью средствам массовой информации, нужно самому уполномоченному по разъяснению для себя выяснить, зачем это нужно, а потом уже народу разъяснить, а не общими фразами закидывать. Может быть, тогда большинство населения тоже поймёт важность этого процесса. Пока из преимуществ лично для меня очевидно только облегчение работы на компьютере. И всё! А трудностей вижу достаточно…
Ольга
12 сентября, 2017 в 18:08