Кадиша Оспанова: Латинизация казахского алфавита упростит получение новых знаний

Правильным и своевременным называет переход на латиницу казахского языка первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии «Нұр Отан», руководитель депутатской фракции партии «Нұр Отан» в областном маслихате Кадиша Оспанова

«Переход государственного языка на латинскую графику — это одна из основ идеи по модернизации общественного сознания. Елбасы ставит цель по вхождению Казахстана в 30-ку наиболее конкурентоспособных стран мира. Для ее реализации нужно, чтобы общество, сохраняя свою идентичность, культуру, принимало новые технологии и знания.

В этом смысле латинизация казахского алфавита значительно упростит восприятие и освоение новых знаний. Поэтому считаю, что внедрение латинской графики — это веление времени. Большая часть мира пишет латинскими буквами. Основа международных законов, науки построена на латинских буквах. Латиница — это еще и язык международной политики, высоких технологий», — сказала Кадиша Оспанова.

По мнению собеседницы, переход на новую графику позволит лучше выстроить культурные связи с тюркоязычными странами, в большинстве из которых используется латиница.

«Чтобы латинский алфавит укрепился в нашем обществе, нужно время и правильные подходы. Большая часть населения знакома с латинской графикой. Многие из нас изучают европейские языки. Каждый день в повседневной жизни сталкиваемся со словами, написанными на латинице. Кроме этого, мы ежедневно используем многие слова, заимствованные из латинского, английского, французского и немецкого языков. Тем не менее, для того, чтобы новый алфавит быстро прижился в обществе, нужно проводить грамотную информационную работу, внедрять новые методики и формы обучения, инновации», — считает Кадиша Оспанова.

Источник: inform.kz