Отчет по проституткам

«НВ» изучил рейтинг карагандинских проституток…

Рейтинг проституток – это серьезное дело. На сайте пользователи услуг обмениваются комментариями, пишут отзывы и рекомендуют друг другу ту или иную девушку.

Девушки размещают свои анкеты с фотографиями, где лицо. Конечно же, скрыто. В анкете указывается подробные услуги девушки, ее рост, вес, формы, а также оплата. Есть среди обычных фей и вип-персоны, услуги которых стоят дороже, а их анкеты находятся вверху и обозначены короной. Любой девушке можно позвонить, номер телефона указан над фото. Также в анкетах есть отчеты и отзывы, где пишут клиенты.

Это как любая другая услуга – воспользовался, рассказал людям, порекомендовал, где лучше. Есть и опытные пользователи: «пришел снова, формы не изменились, принимает как всегда на высшем уровне…». Бывают негативные отзывы, если у девушки нет антисептиков, когда она резка и грубовата. Еще и кровать скрипит. Некоторые девушки проводят акции по типу «Все включено», есть особые привилегии для постоянных клиентов. Согласно рейтингу, самой востребованной жрицей любви является Яночка Whatsapp, у которой 64 отзыва.

Отдельная история – форум. Темы здесь на любой вкус – места съема, обсуждение проституток, «орудия труда». Дают советы проституткам, приезжающим в Караганду, мол, ставьте ценники ниже, карагандинцы — простые рабочие люди. Мужчины жалуются на слишком дорогие цены, девушки жалуются на жадность мужчин. Есть на форуме и такой случай: парень написал о том, что ищет девушку, которая хотела бы изменить свою жизнь. Выйти в люди, так сказать, бросить свой грязный бизнес и встречаться ним. На парня накинулись прежде всего, пользователи – романтик, чего ты тут потерял? Тут прежде всего, торговля. Девушки отвечали тем, что секс за деньги пользуется спросом, поэтому они тут. Наконец, нашлась одна, работающая недавно, которая ответила согласием и оставила свой номер телефона. Вот такие страсти.

На сайте указано 23 города Казахстана, в которых можно воспользоваться данными услугами. В Караганде работают, согласно сайту, 246 девушек. Караганда находится на 4 месте по количеству девушек, оказывающих сексуальные услуги, уступая Алмате, Астане и Шымкенту. «НВ» ни в коем случае не рекламирует и не пропагандирует услуги такого вида. «НВ» в недоумении – почему это столь доступно, открыто, да еще и преподнесено как что-то обыденное?