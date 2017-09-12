«НВ» изучил рейтинг карагандинских проституток…
Рейтинг проституток – это серьезное дело. На сайте пользователи услуг обмениваются комментариями, пишут отзывы и рекомендуют друг другу ту или иную девушку.
Девушки размещают свои анкеты с фотографиями, где лицо. Конечно же, скрыто. В анкете указывается подробные услуги девушки, ее рост, вес, формы, а также оплата. Есть среди обычных фей и вип-персоны, услуги которых стоят дороже, а их анкеты находятся вверху и обозначены короной. Любой девушке можно позвонить, номер телефона указан над фото. Также в анкетах есть отчеты и отзывы, где пишут клиенты.
Это как любая другая услуга – воспользовался, рассказал людям, порекомендовал, где лучше. Есть и опытные пользователи: «пришел снова, формы не изменились, принимает как всегда на высшем уровне…». Бывают негативные отзывы, если у девушки нет антисептиков, когда она резка и грубовата. Еще и кровать скрипит. Некоторые девушки проводят акции по типу «Все включено», есть особые привилегии для постоянных клиентов. Согласно рейтингу, самой востребованной жрицей любви является Яночка Whatsapp, у которой 64 отзыва.
Отдельная история – форум. Темы здесь на любой вкус – места съема, обсуждение проституток, «орудия труда». Дают советы проституткам, приезжающим в Караганду, мол, ставьте ценники ниже, карагандинцы — простые рабочие люди. Мужчины жалуются на слишком дорогие цены, девушки жалуются на жадность мужчин. Есть на форуме и такой случай: парень написал о том, что ищет девушку, которая хотела бы изменить свою жизнь. Выйти в люди, так сказать, бросить свой грязный бизнес и встречаться ним. На парня накинулись прежде всего, пользователи – романтик, чего ты тут потерял? Тут прежде всего, торговля. Девушки отвечали тем, что секс за деньги пользуется спросом, поэтому они тут. Наконец, нашлась одна, работающая недавно, которая ответила согласием и оставила свой номер телефона. Вот такие страсти.
На сайте указано 23 города Казахстана, в которых можно воспользоваться данными услугами. В Караганде работают, согласно сайту, 246 девушек. Караганда находится на 4 месте по количеству девушек, оказывающих сексуальные услуги, уступая Алмате, Астане и Шымкенту. «НВ» ни в коем случае не рекламирует и не пропагандирует услуги такого вида. «НВ» в недоумении – почему это столь доступно, открыто, да еще и преподнесено как что-то обыденное?
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В среднем по 6 комментариев на материал.
У голодной куме,один хлеб на уме. Кто про что,а «НВ» про….. Можно еще кучу пословиц,поговорок и афориЗЬмов приве(С-З)ти. Ну совсем пожелтела газета. Наверное «желтуху» подхватили. Рекомендую ввести карантин и провериться на наличие гепатита. Иначе возможна гепатоспленомегалия.
!!!
12 сентября, 2017 в 15:51
Зайку бросила хозяйка — 2.
Да уш!!!
12 сентября, 2017 в 17:42
Obaldeli chtoli takie statji pechatat?!
Интересующийся
12 сентября, 2017 в 15:57
Тут что не день, то краше тема. Одни только переживания гомосеков чего стоят. Следующая статья наверное будет о некрофилах и зоофилах.
Lex
12 сентября, 2017 в 16:52
Да у нас тут что ни комментарий, то идея! Спасибо, постараемся таких найти. Трудновато наверно будет, такие люди особо не афишируются
Чичкина
12 сентября, 2017 в 17:37
Свинья грязь всегда найдёт! Тоже, вроде, популярная поговорка. Дерзайте, мы в Вас не сомневаемся
штопор
12 сентября, 2017 в 19:02
Молодцы! Давно пора легализовать проституцию и перестать делать вид будто её нет. Она есть, была и будет. Ну пусть будет легально и цивилизованно.
dcdc
12 сентября, 2017 в 16:47
чичкина, ты не завидуй, там каждый может завести акк. заведешь акк, напиши коменты, но уже как клиент, вопрос сможешь ли ты войти в топ 3. это будет версус двух древнейших прорфессий
@
12 сентября, 2017 в 16:54
О точно, вы мне глаза открыли! А я-то сижу, завидую, каждый день за ними слежу
Чичкина
12 сентября, 2017 в 17:35
Прочитал подзаголовок, подумал о рейтинге СМИ речь будет, а это оказалась старая избитая тема, над бедными женщинами все стебуться…
КО
12 сентября, 2017 в 17:27
А ссылку!?
Тажик
12 сентября, 2017 в 17:44
Ну ты чего? Не знаешь этот сайт?
Санчез
12 сентября, 2017 в 18:51
Рейтинги публикуют?
А конкурсов «лучший по профессии» не проводят? С присвоением званий «лучшая чесальщица» и прочими?
А фестивалей еще не устраивают по подобию «Недели мёда» или «Праздника топора»?
КО
12 сентября, 2017 в 17:50
Давно ли НВ перестал печатать обьявление об интимуслугах…))
Знаток
12 сентября, 2017 в 18:20
Знаток, в точку! НВ — единственная газета в области, которая печатает такие объявления!Да еще в огромном количестве! Бабки не пахнут, однако…
Михалыч
12 сентября, 2017 в 19:03