С 11 сентября по 15 декабря на территории Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» будет произведен демонтаж международных павильонов
Участникам предстоит вывезти экспонаты, демонтировать внутренние строительные конструкции, вывезти мусор и провести ремонт, чтобы вернуть помещения организаторам в первоначальном виде.
Как отметили в медиацентре, контроль за процессом демонтажа будет вестись архитектурно-техническим департаментом и департаментом по работе с международными участниками.
Центральный павильон — сфера «Нур Алем» — будет работать в режиме музея.
Напомним, 10 сентября завершилась Международная специализированная выставка «Астана «ЭКСПО-2017», в которой приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Общее число посетителей составило 3 997 545 человек при первоначальном прогнозе 2 млн.
Источник: inform.kz
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Нину верните домой,до сих пор наверное стоит плачет и платочком машет,ехро провожает )))
Семён Денисович
12 сентября, 2017 в 22:22