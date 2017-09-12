На ЭКСПО-2017 начали демонтаж международных павильонов

С 11 сентября по 15 декабря на территории Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» будет произведен демонтаж международных павильонов

Участникам предстоит вывезти экспонаты, демонтировать внутренние строительные конструкции, вывезти мусор и провести ремонт, чтобы вернуть помещения организаторам в первоначальном виде.

Как отметили в медиацентре, контроль за процессом демонтажа будет вестись архитектурно-техническим департаментом и департаментом по работе с международными участниками.

Центральный павильон — сфера «Нур Алем» — будет работать в режиме музея.

Напомним, 10 сентября завершилась Международная специализированная выставка «Астана «ЭКСПО-2017», в которой приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Общее число посетителей составило 3 997 545 человек при первоначальном прогнозе 2 млн.

Источник: inform.kz