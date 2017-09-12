Бывший адвокат охранника «Алема» рассказала, как потерпевшие сорвали сделку

Где нашли украденное золото, что предлагали полицейские и как подозреваемый по делу смог позвонить своим подельникам

В Казыбекбийском районном суде продолжается рассмотрение дела об ограблении торгового дома «Алем». На скамье подсудимых бывший охранник Жандос Асанов и его возможный подельник Данияр Абдраманов. Во время очередного заседания допросили адвоката Лидию Арзамасову. Она защищала Жандоса Асанова в начале следствия. Некоторые пострадавшие владельцы бутиков считали, что она провернула удачную сделку. Отдав только часть золота, а всё остальное присвоила себе в качестве оплаты. В суд её вызвали принудительно, на предыдущее заседание она не приехала. Допроса потерпевшие ждали уже очень давно и настаивали на том, чтобы Арзамасова пришла в суд давать показания. Естетвенно она не произнесла ни слова в их пользу.

— Досудебное расследование шло три месяца,- начала рассказывать Лидия Арзамасова.- Когда Асанова арестовали, я обратилась к следователю за документами обо всех экспертизах, в том числе и оценке ущерба причиненного потерпевшим. Следователь мне объяснил, что такой экспертизы не было. Пострадавшие не представили ему документы, которые необходимы. Тогда мне следователь сказал, что обеспокоен ситуацией. И начал активно изымать документы у всех потерпевших. На что пострадавшие, прореагировали негативно. Заявили, мол, они тут пострадали, и никто не имеет права ковыряться в их финансовых документах.

Лидия Арзамасова утверждает, что после этого она предложила своему клиенту заключить процессуальное соглашение на сделку о признании вины. Для того, что бы совершить сделку, необходима компенсация вреда и соглашение пострадавших.

— Тогда следователь собрал потерпевших, меня, как защитника и их юристов,- говорит бвыший адвокат Асанова.- Во время этой встречи, я им объяснила, что приму все меры, чтобы им вернули ущерб. В противном случае, если мы не идём на эту сделку, то я заявлю ходатайство о проведении всех экспертиз, на что уйдёт время. Объяснила, что будут все запросы в налоговую, в таможню. Своему подзащитному я объяснила, что смогу помочь только в том случае, если он возместит им ущерб. На этом наша встреча закончилась.

Спустя несколько недель после, Арзамасова стала получать звонки от потерпевших и адвокатов, и даже их знакомых.

— Каждый звонивший просил меня, чтобы я убедила Асанова вернуть украденное именно у него. Я объясняла, что если подозреваемый примет решение пойти на соглашение, то всем вернут золото. И уже тогда будут решать, в каком объёме каждый получит товар. Сам Асанов мне сказал, что к судьбе золотых изделий он не имеет никакого отношения. Он стал жертвой своего подельника, который забрал всё похищенное.

В одной из бесед Асанов рассказал адвокату, что он не распоряжается золотом и у него нет контактов соучастников. После Арзамасова предложила потерпевшим самим разобраться между собой, кто и сколько получит. По словам адвоката, они договорились между собой.

— Переговоры шли около месяца. Я их просила, чтобы интересы представлял только адвокат. Но они мне названивали даже после 10 часов вечера. В итоге одна из потерпевших объявила, что она будет говорить от имени всех потерпевших, и назвала объём золота, который они бы хотели. Цифру я уже не помню, но речь шла только о весовом объёме.

Сам подозреваемый сказал адвокату, что такого количества золота там не было. Лидия Арзамасова утверждает – экспертизы были нужна, чтобы никто не завысил цифры ущерба. Потерпевшие заявляли одно, подозреваемый утверждал обратное.

— Женщина, выступавшая от имени всех пострадавших, начала снижать вес золота, было 15 килограмм. Она мне заявила, что получила соглашение от всех потерпевших на процессуальную сделку с компенсацией. Пострадавшие якобы уже устали к тому моменту бороться, и от требований следователя. Тот хотел получить все документы для финансовой экспертизы.

Во время следствия Асанов подал в суд на сотрудников юго-восточного отдела полиции. Он заявил, что его избили. По словам его бывшего адвоката, подзащитного часто возили в тот отдел. Причём не редко без её ведома. Уговаривали его, чтобы он отозвал своё заявление.

— И они ему предоставляли ряд услуг, например свидания. Он там встречался со своим отцом, звонил куда захочет. Думаю, что примерно в этот момент я рассказала ему о сделке. Что пострадавшие согласились на 6 килограммов золота. Кому он звонил и куда не знаю, но у него были льготные услуги от полицейских из-за того уголовного дела об избиении. Причём они просили его отозвать заявление, обещая, что уговорят потерпевших заключить с ним сделку. Насколько я знаю, они даже ездили к адвокатам пострадавших.

Весь август и сентябрь шли переговоры. По словам Арзамасовой в конце сентября она получила известие, что стало плохо её маме, которая живёт в России. Пожилую женщину госпитализировали и адвокат решила срочно отправиться за границу. Юрист объявила об этом всем и нашла себе замену.

— По инициативе следствия все процессы стали ускоряться. Потому что и они не могли понять, как выйти из ситуации, ведь конкретной суммы ущерба так и не было. Перед моим отлётом оставался один день для заключения сделки.

Основные события, которые вызывают вопросы у потерпевших, произошли как раз в этот день. Лидия Арзамасова говорит, что утром её супруг выгонял машину из гаража. И тут обратил внимание на пакет.

— Он сразу позвал меня. Лежали два голубых полиэтиленовых пакета. Когда я подошла, муж уже успел их вытащить. Пакеты лежали на внутренней стороне нашего двора, возле калитки. Он открыл их, там была куча золота, я столько в своей жизни не видела. Мы поняли, что это золото, скорее всего, из дела по «Алему». Была ещё пачка денег. Вначале я решила, что это мой гонорар, но потом пошла посоветоваться с Асановым. В итоге мы решили: вероятно, эти люди не смогли собрать все шесть килограмм и решили отдать деньгами.

Арзамасова отправилась в юго-восточный отдел полиции к начальнику. Она предложила проехать к ней домой на место происшествия.

— Они почему-то начали предлагать сделать какую-то закопку. Под каким-нибудь деревом закопать эти пакеты, а они приедут и заберут золото. Якобы, они сами всё нашли и так прекрасно работают. Сколько месяцев пострадавшие звонили и писали полицейским — толку не было. Вот почему я всем потерпевшим дала обещание, что сделаю всё возможное, чтобы они получили своё золото. И выполнила его.

Прокурор отправил всех в отдел полиции, где провели выемку золота. Там присутствовали и потерпевшие. Причём золото было представлено не в качестве вещдоков, а именно как компенсация по сделке.

— Все потерпевшие написали заявления, что им ясна сущность процессуальной сделки. И что они согласны, претензий не имеют. Но все эти бумаги у них забрал прокурор и унёс с собой для подшивки в дело.

Примерно с 6 вечера до поздней ночи все ждали прокурора. Он должен был официально оформить сделку. Прокурор района поручил начальнику следственного отдела согласовать меру наказания Асанова – пять лет условно.

— Потерпевшие опасались, что всё золото исчезнет из отдела полиции. Поэтому они привезли почтовый мешок с сургучом. Они сами запаковали украшения и положили в сейф следователя. Им пообещали, что на следующий день драгоценности начнут осматривать и постепенно им выдавать.

Тем вечером прокурор так и не приехал и сделку не закрыл. Следующим днём Лидия Арзамасова уже была в России и получила сообщение от потерпевших.

— Они обратились с текстом, мол, что за игры я веду. Что золото им не выдают и соглашение до сих пор не подписано. Я тогда была шокирована, по факту почти принудила своего клиента вернуть эти драгоценности. Все наши усилия были напрасны. Оказалось, что двое потерпевших отозвали своё соглашение на процессуальную сделку.

По словам адвоката, это произошло в обход всех законов. Согласно условиям после возмещения ущерба у пострадавших больше нет такого права. Также они не имели права снизить или завысить сумму ущерба. Но прокурор принял эти заявления, и сделка сорвалась, хотя все условия были выполнены.

— Потерпевшие мне писали и звонили и благодарили за то, что я добилась результата. Говорили, что это двое предателей их так подставили,- завершила своё выступление Лидия Арзамасова. Она назвала имена тех, кто отозвал своё соглашение.

Сейчас адвокаты подсудимых пытаются доказать в суде, что потерпевшие завышают суммы ущерба. Что их бухгалтерия вызывает серьёзные сомнения, а цифры разнятся.