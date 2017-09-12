Представителям Всемирного банка показали карагандинские школы, которые отремонтировали за счет их организации

Образцово-показательными стали СОШ № 17, 23 и 66

Вчера, 11 сентября, в Караганде приезжали представители Всемирного банка в Казахстане. Они посмотрели, как отремонтировать школы за счет этой финансовой организации. Подрядчики привели в порядок СОШ № 17, 23 и 66. Теперь более трех тысяч детей учатся в комфортных классах с улучшенной системой отопления, водоснабжения и освещения.

Три карагандинские школы в нынешнем году выиграли грант Всемирного банка по программе ПРООН «Повышение энергоэффективности в Казахстане». В результате нашему городу выделили сотни миллионов тенге. Тендер по поиску подрядчиков проводил Институт энергетики и энергоснабжения в Астане. В частности, ремонт школы №23 обошелся в 142 миллиона тенге. Здесь, как и в двух других учебных заведениях, сделали новую кровлю, установили автоматический тепловой пункт, заменили окна и двери на пластиковые, обновили осветительную систему, в туалетах поставили сенсорные смесители и утеплили швы на фасадах.

Все это позволит школам экономить на оплате за услуги отопления и энергоснабжения. Сэкономленные деньги директора учебных заведений смогут тратить на свои нужды: купить мебель, книги или компьютеры.

За два года реализации Проекта «Повышение энергоэффективности в Казахстане» по всему Казахстану отобрано 44 социальных объекта. Это детские сады, школы и больницы. Проект направлен на повышение энергоэффективности в общественных и социальных учреждениях.