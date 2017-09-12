Добрый день! Я писала вам про то, что должны были положить асфальт в майкудуке, около садика Алданыш. Окончание ремонта в паспорте объекта — 10 августа. Ни в июле, ни в августе там ничего не делали. Начали ремонт в первых числах сентября. Как говорится, лето красное пропели….. Начались занятия в школе, дети ходят, около них ездят трактора и огромные машины. Везде пыль…. Начали скоростными темпами класть асфальт, старые бордюры не убрали. Новый асфальт ложили на старый. Прошла максимум неделя, а он уже трескается.
От новых бордюров до асфальта зачем-то оставили пустое расстояние.
Вот такой асфальтик… А доделывать наверное будут, по нашей Карагандинской традиции, в снег… И весной, вместе со снегом уплывет и асфальт. А денег наверное несколько миллионов спишут. И еще и отчитаются… Вот, мол, сделали подъезд к детскому саду в Майкудуке.
Благодарим за фото @siarullina
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Очень похоже на то, как это сделали на ул.Пичугина, наверное один и тот же подрядчик делал! ))) Там еще новые, так называемые, тротуары, не плиткой сделали и даже не асфальтом закатали, а просто засыпали фрезерованным старым асфальтом…
Горожанин
12 сентября, 2017 в 21:42
Небольшое пустое расстояние от бордюра до асфальта это большой новый дом на кунгее и большой крузак жене и братишке.
Семён Денисович
12 сентября, 2017 в 22:16