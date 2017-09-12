«Новый» асфальт в майкудуке

Добрый день! Я писала вам про то, что должны были положить асфальт в майкудуке, около садика Алданыш. Окончание ремонта в паспорте объекта — 10 августа. Ни в июле, ни в августе там ничего не делали. Начали ремонт в первых числах сентября. Как говорится, лето красное пропели….. Начались занятия в школе, дети ходят, около них ездят трактора и огромные машины. Везде пыль…. Начали скоростными темпами класть асфальт, старые бордюры не убрали. Новый асфальт ложили на старый. Прошла максимум неделя, а он уже трескается.

От новых бордюров до асфальта зачем-то оставили пустое расстояние.

Вот такой асфальтик… А доделывать наверное будут, по нашей Карагандинской традиции, в снег… И весной, вместе со снегом уплывет и асфальт. А денег наверное несколько миллионов спишут. И еще и отчитаются… Вот, мол, сделали подъезд к детскому саду в Майкудуке.

Благодарим за фото @siarullina