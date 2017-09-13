В инстаграме есть страничка @fashion_barbie_room,которая продает якобы верхнюю одежду.Они работают по системе предоплаты через киви и карточки.Так вот я им отправляю деньги.а в ответ ничего.вернее они меня везде заблокировали .Девушка представилась Викторией Коваленко их Екатеринбурга,ВК сьраничку дала даже.Но увы они оказалась мошенницей.Если есть пути возврата денег напишите мне на мой тел 87782324002.Буду благодарна.Если сможете сделать репост в ваших инста страничках как мошенниуов,чтобы другие не попадались!
От: Гуля
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А у меня к фанатам этой сети сугубо научный интерес. Мне сложно представить, что среди хомо сапиусов есть люди, которые утром открывают инстаграм, примерно как я ливжорнал, и разглядывают там — 1) виды из окна, которые у всех примерно одинаковы 2) картинки природы, которые тоже уже миллион 3) кто что съел, а все едят тоже примерно одно и то же 4) похожие друг на друга рожи 5) похожие друг на друга фигуры 6) чужих детей и родственников, тоже ничем не выдающихся. И что самое дикое — им это интересно, они это даже комментируют.. Вот всегда хотелось влезть в голову этих инопланетян, и понять, как она устроена, начиная с биохимии.
Да не
13 сентября, 2017 в 20:16