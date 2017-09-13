Инста Мошенники

В инстаграме есть страничка @fashion_barbie_room,которая продает якобы верхнюю одежду.Они работают по системе предоплаты через киви и карточки.Так вот я им отправляю деньги.а в ответ ничего.вернее они меня везде заблокировали .Девушка представилась Викторией Коваленко их Екатеринбурга,ВК сьраничку дала даже.Но увы они оказалась мошенницей.Если есть пути возврата денег напишите мне на мой тел 87782324002.Буду благодарна.Если сможете сделать репост в ваших инста страничках как мошенниуов,чтобы другие не попадались!

От: Гуля