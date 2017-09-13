На них ответит руководство компании » Теплотранзит Караганда»
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Я даже спрашивать не хочу, после прошлых ответов. У меня все вопросы неудобные.
Хотя один есть. Да какого числа и какого месяца нужно получит акт 100% готовности дома к отопительному сезону? После какого числа начнут отключать неготовые дома, которые не получили акт готовности, с видимым разрывом системы?
Да уш!!!
13 сентября, 2017 в 10:09
Будут ли люди платить за неработающие (неподключённые)установленные приборы отопления, и с какого числа, какого месяца?
Да уш!!!
13 сентября, 2017 в 10:11
И вообще ,почему эти приборы ставит 100%государственный дотируемый бюджетом «Теплотранзит» ,когда по закону их должен ставить услугодатель «Карагандажылусбыт» 100% прибыльная частная компания?
andrey
13 сентября, 2017 в 11:32
Можно ли на последнем этаже вместо крана Маевского поставить шаровый вентиль ?
Дмитрий
13 сентября, 2017 в 10:14
Тут и я могу ответить. Вам водоканал штраф намотает, типа за слив воды в их канализацию. и если стоит счётчик горячей воды, то и жылу намотает штраф, за пользование горячей водой из системы отопления.
Да уш!!!
13 сентября, 2017 в 12:00
А если не кто не узнает то можно ?
Дмитрий
13 сентября, 2017 в 14:30
Здравствуйте уважаемый человек. Когда устранят аварию по адресу ул.Молокова 94. Мы второй месяц сидим без холодной горячей воды. А через месяц запуск отопления. Заявка уже с месяц лежит в вашей службе ремонта.
КСУ
13 сентября, 2017 в 10:15
а мы все лето сидим без холодной горячей воды)) хотя по графику, который публиковали в интернете должны были пользоваться ею с июля месяца, об чем можно говорить с этими людьми
Илья
13 сентября, 2017 в 11:03
У нас установлен общедомовой прибор учета потребленного тепла, но в прошлом отопительном сезоне начисления по нему шли только первый месяц, а далее начисления производились по площади. Почему так произошло? Прибор учета вышел из строя? Кто за ними следит, кто должен производить ремонт? В какой срок должны выполняться эти работы? Почему компания, настоятельно требующая установку приборов учета, через два-три года полностью теряет интерес к ним?
Горожанин
13 сентября, 2017 в 11:53
После ремонта и профилактики труб, длившегося два месяца вместо одного, нам подали горячую воду, она шла действительно горячей, однако две недели назад пошла холодная. Как выяснилось — на улице Крылова произошла авария, в связи с чем нам сказали подать в дом воду не по подаче, а по обратке. Мы переключили, вода идет холодная, в аварийной отвечают — сливайте. У нас счетчик, мы сливаем холодную воду, платим как за горячую. Обращались в службу наладки, нам пообещали, что придет наладчик и сделает замеры температуры воды. Никто не пришел. Вопрос: почему ремонт на улице Крылова длится уже больше двух месяцев? Нам что, ждать теперь отопительного сезона, чтобы воспользоваться горячей водой? Мы проживаем по улице Кривогуза. Несколько домов с такой проблемой. Хотя бы счет выставляли по тарифам холодной воды. Сливать пробовали много, но вода не потеплела ни на градус.
Владимир Алексевич
13 сентября, 2017 в 12:35
Когда сделают теплотрассу на Пришахтинск?
Алекс
13 сентября, 2017 в 12:50
Совести у людей нет. Страна на пороге эпохальных событий! Только закончили ЭКСПО, переход на латиницу, создание исламской G20, вхождение в 30- развитых… А вы все о своем…
?
13 сентября, 2017 в 13:03