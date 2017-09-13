Всем доброго дня.
За последние несколько лет обращался в канцелярию удп области за всякого рода справками.
в удп области реально небесная канцелярия, имея свой отдельный кабинет, почему то работники ведут прием и выдачу документов в холле деж.части.
Но самое отвратительное, это, то что ждать пока спуститься в дежурку работник. приходится по 30-45 мин.
Единственный гос орган в Караганде, где таким отвратительным образом поставлена работа с населением.
после 30 мин ожидания, на вопрос дежурному, а когда все же работник канцелярии спустится в дежурку, ответ всегда один ЩАС…
УДП области это ведь гос.орган, а не частная лавочка.
Из года в год это происходит.
Когда уже наконец то, наши сотрудники начнут выполнять свою работу нормально как это вообще должно быть в принципе.
А не щас.
От: Азамат
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37026 материалов.
Посетители оставили 213433 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
в ожидании щас всегда 5-10 человек, сам несколько раз так же ждал.
вообще конечно это не правильно.
Астана
13 сентября, 2017 в 10:27
Люди Вы в 21-веке живете все можно делать через интернет
vas
13 сентября, 2017 в 10:45
ты «умник» еще тот…, какой на фиг интернет, очнись.
Астана
13 сентября, 2017 в 19:22
Vas ты не прав. Все можно сделать если это привязано к ЦОН-у. А все что с вязано с ДВД или налоговой тут уже другое государство. Пока на поклон не придешь ничего не сделается.
Gray
13 сентября, 2017 в 11:21
Налоговая еще задолго до ЦОНов стала электронной.
КО
13 сентября, 2017 в 11:40
Да, стала, но что бы что-то решить или получить бумажку, то нужно прийти на поклон.
Я
13 сентября, 2017 в 14:13
Даже долбанный штраф который ты оплатил нужно везти квитанцию в обл Гаи и отдавать им чтобы они его из базы удалили!!!! Идиотизм полныйййййййй!!!!!!!А если этот гражданин неприятной наружности возьмет и не удалит из базы???? И я ему оригинал отдаю квитанции. Потом ищи свищи свой оплаченный штраф!!!Реально со мной была такая ситуация, я просто повторно оплатил ибо моя психика мне дороже!!!
Anvar
13 сентября, 2017 в 13:35
Соглашусь с Вами,со мной такая же история была,только приезжал я туда раза три,база у них не работала.
Семён Денисович
13 сентября, 2017 в 14:34
«УДП области это ведь гос.орган, а не частная лавочка».. Увы, но всё общение с представителями данной конторы говорит, скорее, о втором. Именно частная лавочка. Остановить и промурыжить полчаса в поисках чего нарушил — как с добрым утром. Протокол задержания составлять не хотят, вместо него какие-то шутки-прибаутки. Одному знакомому, когда тоже мурыжили, и ничего не выклянчили и не нашли, так прямо и сказали «у тебя машина дорогая — дай денег, ну что тебе, жалко?». Заявить на них как-то особо не за что, но время никто не вернёт.. Похоже, они и есть верховная власть в нашей стране, либо её ветка, уже давно переставшая быть гос органом.
Да не
13 сентября, 2017 в 13:57
Полный сайт ездюков коментаторов. А не нарушать и ездить по правилам не пробовали? Я б вас сутками всех там мурыжил, чтоб запомнили нарушение надолго.
Матроскин
13 сентября, 2017 в 14:30
Я ничего не нарушал, налоговая прислали уведомление о задолжности, а реально этот авто продан в 2014 году, и все налоги оплачены давно., так вот теперь из за того, что гаи в налоговую дает данные о наличии давно проданного авто и приходится обращатся в удп области, справку взять, что авто давно снят с учета. а там этот идиотизм с канцелярией.
вот в чем дело, а не в штрафах и нарушениях.
Астана
13 сентября, 2017 в 19:21
Тихушники ставят дизы. Главное Вы знаете, что правила нифига не знаете. Всех бы вас на пересдачу, без намёка на развести.
Матроскин
13 сентября, 2017 в 20:50
Приятно! Среди комментаторов есть и «святые»,которые умудряются всю свою жизнь выполнять все наши, не всегда поддающиеся логике и здравому смыслу, Законы, инструкции и правила. Ура, товарищи-господа!
электорат
13 сентября, 2017 в 20:38