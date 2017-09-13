Небесная канцелярия в удп области

Всем доброго дня.

За последние несколько лет обращался в канцелярию удп области за всякого рода справками.

в удп области реально небесная канцелярия, имея свой отдельный кабинет, почему то работники ведут прием и выдачу документов в холле деж.части.

Но самое отвратительное, это, то что ждать пока спуститься в дежурку работник. приходится по 30-45 мин.

Единственный гос орган в Караганде, где таким отвратительным образом поставлена работа с населением.

после 30 мин ожидания, на вопрос дежурному, а когда все же работник канцелярии спустится в дежурку, ответ всегда один ЩАС…

УДП области это ведь гос.орган, а не частная лавочка.

Из года в год это происходит.

Когда уже наконец то, наши сотрудники начнут выполнять свою работу нормально как это вообще должно быть в принципе.

А не щас.

От: Азамат